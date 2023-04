Ce mai fac Viviana Sposub și George Burcea în America. Unde s-au mutat de mai bine de o lună

De câteva luni, Viviana Sposub și George Burcea se bucură de povestea lor de dragoste peste Ocean. Cei doi au parte de clipe de vis în Statele Unite ale Americii, iar multă lume care îi admiră se întreabă dacă au de gând să se mute acolo definitiv și astfel să nu mai revină în România.

Viviana Sposub, noi detalii despre viața din SUA cu George Burcea

Viviana Sposub a oferit de curând detalii fanilor despre traiul ei de peste Ocean. Fosta prezentatoare de la Kanal D a spus că timp de 3 luni, iar de o lună locuiesc în Los Angeles.

ADVERTISEMENT

În Los Angeles, fosta prezentatoare și actorul au o viață mai liniștită, după ce în New York au avut parte de multă agitație și o iarnă năprasnică, conform altor detalii precizate de Viviana Sposub. Tot aceasta a mai mărturisit și că pe ea a încântat-o viața din New York, însă nu și pe George Burcea.

”Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig.

ADVERTISEMENT

New York-ul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill.

Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus Viviana Sposub,

ADVERTISEMENT

De ce au plecat Viviana Sposub și George Burcea în SUA

Nu se cunosc detalii despre motivul mutării lui George Burcea cu Viviana Sposub în Statele Unite ale Americii, cert este că sunt foarte discreți cu viața lor personală de când au făcut acest pas, mai exact, din noiembrie 2022. Foarte rar mai postează împreună.

Se speculează că George Burcea ar avea deja mulți admiratori după ce fiind invitat la multe evenimente speciale în America. De curând, s-a mai aflat că filmările pentru Wednesday vor continua și pentru sezonul 2.

ADVERTISEMENT

Nu se cunosc nici informații referitoare la un nou rol al lui George Burcea în serialul de pe Netflix sau legate și de motivul prezenței Vivianei Sposub în SUA, de atâtea luni. Sunt zvonuri potrivit cărora ar urma să intre și ea în lumea cinematografiei.