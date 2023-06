Ce meserie are, de fapt, Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023. Nu e bucătăreasă

Nina Hariton, prima femeie din istoria emisiunii Chefi la cuțite care a obținut și trei cuțite de aur, este câștigătoarea sezonului din 2023. A dat gata pe toată lumea cu preparatele sale, dar în viața de zi cu zi nu este bucătăreasă.

Cu ce se ocupă Nina Hariton, câștigătoarea Chefi al cuțite 2023

Cu toate că producătorii fac mari eforturi pentru a ține ascuns numele câștigătorului, se cunoaște faptul că . În vârstă de 31 de ani, ea i-a convins pe chefi încă de la preselecții.

ADVERTISEMENT

A venit de la Paris pentru emisiune și deși a avut în plan să gătească Crepes Suzette, s-a răzgândit și a pregătit piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats, cu care i-a dat gata pe cei trei jurați profesioniști.

și l-a ales pe Sorin Bontea să-i fie mentor. A continuat să se descurce de minune pe parcursul probelor, cu toate că a avut și un moment în care cheful s-a temut că-și va pierde una dintre cele mai puternice concurente.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, însă, Nina Hariton- câștigătoarea Chefi la cuțite 2023 nu este bucătăreasă în viața de zi cu zi, așa cum mulți s-ar fi așteptat. De fapt, femeia în vârstă de 31 de ani, lucrează ca agent imobiliar.

Câștigătoarea Chefi la cuțite nu a răspuns la telefon când a fost sunată de echipă

Chiar dacă și-a dorit foarte mult să ajungă la Chefi la cuțite, Nina Hariton nu a răspuns la telefon atunci când a fost sunată de cei din echipă. În acel moment, ea se afla în spital cu tatăl său și nu a dat importanță apelului.

ADVERTISEMENT

Ulterior, odată ajunsă acasă, a observat că a primit un mesaj vocal și a apelat imediat înapoi. „Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim.

Mi-a lăsat un mesaj vocal. Când am ascultat mesajul mi-a zis că e de la Chefi la cuțite. Și am sunat imediat. A venit într-un moment în care îmi era foarte greu. Este foarte greu să te ocupi de părinții bolnavi.

ADVERTISEMENT

După un an de experiență și de studii în gastronomie franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am experiență puternică, evident că am emoții”, a povestit Nina Hariton la Chefi la cuțite 2023.