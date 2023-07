Ce notă a luat YNY Sebi la BAC. A absolvit cel mai bun liceu din Buzău

YNY Sebi este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică trap de la noi din țară. Dar în ciuda faptului că în muzica sa vorbește despre bani, mașini și afaceri, tânărul abia ce a dat „examenul maturității”. S-a aflat acum ce notă a luat la BAC.

Ce notă a obținut YNY Sebi la examenul de bacalaureat

este absolvent al celui mai bun liceu din Buzău, Colegiul Național B.P. Hașdeu. Și cum mulți elevi care au studiat aici au obținut note cât mai mari la examenul de Bacalaureat, artistul nu s-a lăsat mai prejos.

Chiar dacă mulți nu s-ar fi așteptat la acest lucru, YNY Sebi a obținut medita 8,4, după cum a dezvăluit acesta pe Instagram. De altfel, artistul a mărturisit că nu a alocat mai mult de trei săptămâni învățatului pentru „examenul maturității”. „Trei săptămâni, atât mi-a trebuit să învăț”, a scris artistul în mediul online.

Totuși, trapper-ul nu a fost niciodată un elev mediocru. Din contră, a fost admis la liceu cu media 9,40, iar în diferite ocazii a dezvăluit că a depus efort pentru fiecare materie. În plus, timp de șapte ani a făcut baschet de performanță, activitate ce necesită multă disciplină, scrie

Examenul de Bacalaureat le-a dat bătăi de cap mai mai multor vedete

În timp ce YNY Sebi a surprins în mod plăcut cu nota lui de la BAC, De exemplu, Adelinei Pestrițu proba la limba română i-a dat mari bătăi de cap.

Vedeta ar fi încurcat romanul Ion, al lui Liviu Rebreanu, cu Moromeții, scris de Marin Preda, și astfel s-a ales cu nota 3,60. Aceeași materie a încurcat-o și pe Iuliana Luciu, care în primă instanță a reușit să obțină nota 3,30. Ulterior, s-a pus serios pe treabă și a promovat examenul de Bacalaureat cu media 7,45.

La capătul opus, mai aproape de YNY Sebi se află Mihai Trăistariu, care a luat la BAC o notă uriașă. „Mama a fost tocilară convinsă și toți copiii am învățat bine. Toți avem facultăți. (…) La matematică am fost 6 ani la rând olimpic național. Mi-a plăcut școala. Eu la bază sunt profesor de matematică, am făcut matematică, informatică și actorie, toate 3 facultățile cu bursă de merit.

Mi-a fost ușor la BAC, pentru că eu am fost tocilar în timpul anului. Nu m-am chinuit. Eu am intrat la cea mai bună clasă la liceu și toți am avut note mari. Ne credeam niște regi, pentru că eram toți olimpicii orașului și ne-am întâlnit în aceeași clasă.

Au fost 3 medii de 10 în acel an, iar una dintre ele am avut-o eu. Când am avut BAC-ul am lipsit o lună. Mama îmi făcea rost de scutiri. Iar în ultima lună, înainte de examen, i-am spus că vreau să stau acasă să învăț, ca să iau note mari”, a dezvăluit Mihai Trăiastariu pentru FANATIK.