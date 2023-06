Ce vedete au luat note rușinoase la BAC și ce medie uriașă a avut Mihai Trăistariu: “Mi-a fost ușor la BAC, eram tocilar”

Care vedete au luat note mici la BAC sau nici măcar nu au reușit să promoveze unul dintre cele mai importante examene. FANATIK îți dezvăluie totul! Examenul de Bacalaureat le-a dat ceva bătăi de cap unor . Unii nici nu vor să deschidă acest subiect, ori de rușinea notelor primite, ori pentru că nici măcar nu au reușit să ia examenul maturității. La polul opus se află și vedetele care nu doar au trecut cu brio BAC-ul, ci au luat note demne de apreciat.

Codașii BAC-ului din showbiz-ul monden

O știi cu siguranță ba de la televizor, ba de pe rețelele de socializare, dând lecții de bune maniere. Adelina Pestrițu, căci despre ea este vorba, nu se mândrește deloc cu nota luată la examenul de Bacalaureat. Bruneta a reușit “performanța” de a lua nota 3,60 la limba română. Asta pentru că ar fi încurcat romanul “Ion” al lui Liviu Rebreanu, cu “Moromeții”, scris de Marin Preda.

ADVERTISEMENT

Tot cu o notă extrem de mică s-a ales și Iuliana Luciu. Asistentei tv i-a dat bătăi de cap tot limba română, unde a luat nota 3,30. Ce ți-e și cu cartea asta! Nemulțumită de nota primită, sora Nicoletei Luciu s-a pus cu burta pe carte și a mai “băgat o fisă”. Într-un final, a reușit să ia Bacalaureatul cu media 7,45.

Margherita de la Clejani nu a luat BAC-ul, dar a fost foarte aproape să promoveze. Fiica Clejanilor a avut media generală de 5,8. Indignată peste măsură, Margherita a făcut contestație, deoarece susținea că a învățat mult pentru acest examen.

ADVERTISEMENT

Vedete date afară de la BAC

Vorba dulce mult aduce…iar un comportament adecvat de asemenea. Mai alea dacă ne aflăm în sala de examen. Se pare că nu toată lumea a înțeles lucrul acesta, iar unele vedete au fost rebeliunea întruchipată.

Unul dintre aceștia este chiar Dan Capatos. Se pare că prezentatorul a vrut să-și facă singur dreptate și a intrat în conflict cu o profesoară. , deoarece a luat nota 3 la limba și literatura română. Asta deoarece a fost a fost dat afară din sala de examen și a fost notat doar în funcție de cât apucase să scrie până să “i se arate ușa”.

ADVERTISEMENT

La capitolul “rebeli ai examenului maturității” îl includem și pe Marian Vanghelie. Fostul primar nu a avut vreo altercație cu vreo profesoară. În schimb, a fost prins cu mâța-n sac! Profesoara l-a văzut când încerca să copieze și a fost dat afară imediat din sală. Cu toate acestea, a reușit să promoveze un an mai târziu.

Vedetele care au luat BAC-ul cu coroniță

Din seria premianților la examenul de Bacalaureat, unele vedete s-ar putea să vă surprindă. Notele mari pe care le-au obținut la examenul maturității stau mărturie faptului că au învățat temeinic pentru a promova cu brio.

ADVERTISEMENT

Printre premianți se numără Dorian Popa, care a dat dovadă mușchii și creierul fac uneori echipă bună. Artistul a avut un punctaj demn de lăudat, mai exact 9,83.

ADVERTISEMENT

Un alt artist de succes care a luat notă mare la BAC este Alex Velea. Acesta a demonstrat că a învățat pe brânci și a reușit să obțină nota 9,81.

Tot în fruntea clasamentului s-au aflat și Alexandra Stan și Anda Adam. Blondinele au învățat temeinic și au reușit să obține note peste 9 la BAC.

Inna și Andreea Bănică au avut note aproape identice la examenul de bacalaureat. Andreea Bănică a luat nota 8,75, pe când colega sa de breaslă, Inna, a avut câteva sutimi în plus, iar nota finală a fost 8,85.

Mihai Trăistariu, elev silitor, a luat BAC-ul cu 9,88: “Am stat acasă o lună ca să mă pregătesc pentru examen”

Unul dintre artiștii cu cele mai mari note obținute la BAC este Mihai Trăistariu. În exclusivitate pentru FANATIK, artistul a declarat că a fost un copil căruia i-a plăcut cartea și s-a pregătit corespunzător pentru examenul de bacalaureat.

“Moștenesc gene bune de la părinții mei. Mama a fost tocilară convinsă și toți copiii am învățat bine. Toți avem facultăți. Sora mea e profesor universitar, lector chiar. Eu am învățat bine încă din școală și am fost olimpic la vreo 6 materii. La geografie, la engleză, biologie, română. La matematică am fost 6 ani la rând olimpic național. Mi-a plăcut școala.

Eu la bază sunt profesor de matematică, am făcut matematică, informatică și actorie, toate 3 facultățile cu bursă de merit. Mi-a fost ușor la BAC, pentru că eu am fost tocilar în timpul anului. Nu m-am chinuit. Eu am intrat la cea mai bună clasă la liceu și toți am avut note mari. Ne credeam niște regi, pentru că eram toți olimpicii orașului și ne-am întâlnit în aceeași clasă.

Au fost 3 medii de 10 în acel an, iar una dintre ele am avut-o eu. Când am avut BAC-ul am lipsit o lună. Mama îmi făcea rost de scutiri. Iar în ultima lună, înainte de examen, i-am spus că vreau să stau acasă să învăț, ca să iau note mari”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Prezentatorii din România au trecut BAC-ul cu brio

În lista de vedete care au luat note frumușele la BAC se numără și unii prezentatori de la noi, care și-au dat interesul să obțină rezultate satisfăcătoare.

Dan Negru a susținut că nu s-a pregătit foarte bine pentru examen. Cu toate acestea, a reușit să ia la examenul de bacalaureat nota 9,20. a obținut o notă frumușică. Blondina a postat mai demult pe o rețea de socializare o copie a diplomei, iar nota finală a fost 8,95.

Sunt și vedete nemulțumite de nota de la BAC. Printre aceștia se numără Simona Gherghe, care a luat nota 8,46 la BAC. Cu toate că nu este un punctaj mic, prezentatoarea nu este mulțumită nici în ziua de astăzi de nota primită. Gabriela Cristea a obținut la rândul ei o notă destul de bună. 8,85 a luat bruneta la examenul de bacalaureat.

Andreea Mantea nu a luat o notă foarte mare, dar nici rușinoasă. Frumoasa brunetă a susținut BAC-ul în anul 2005 și a obținut un punctaj de 7,40.