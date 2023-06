Ce părere are, de fapt, Ștefan Bănică Jr. despre Carla’s Dreams, după ce au fost colegi la X Factor: „Fii ăla care ești!”

Ștefan Bănică Jr. și Carla’s Dreams au făcut parte din juriul emisiunii X Factor în urmă cu câțiva ani, dar abia acum s-a aflat ce părere are fostul soț al Andreei Marin despre artist. Ce îi reproșează fostului coleg de la Antena 1.

Ce îl deranjează pe Ștefan Bănică Jr. la Carla’s Dreams

Ștefan Bănică Jr. și-a petrecut aproape toată viața în lumina reflectoarelor și a făcut eforturi pentru a ieși din umbra tatălui său. Are o carieră longevivă și întotdeauna a încercat să se adapteze noilor trenduri și să țină pasul cu artiștii care vin din urmă.

, dar de-a lungului timpului a fost implicat în o mulțime de proiecte. Pe de o parte, asta i-a adus câștiguri financiare considerabile,

Cu toate acestea, artistul nu este pe deplin mulțumit de veniturile sale și spune că acestea ar fi putut fi și mai mari, dacă nu refuza anumite propuneri. Însă nu și-a dorit să-și dezamăgească publicul.

„Am spus ‘nu’ de foarte multe ori, am refuzat multe lucruri la viața mea. Nu știu dacă am regretat, probabil nimic major, am refuzat foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam, dar faptul că nu mă simt bine cu conștiința mea…e nu.

Să nu faci compromisuri față de profesia ta, față de publicul tău și față de tine. Eu consider că nu am făcut compromisuri, nu”, a declarat Ștefan Bănică Jr., conform

Artistul, despre fostul coleg de la X Factor: „Un personaj”

Mergând pe această idee, Ștefan Bănică Jr. este de părere că artistul trebuie să fie transparent cu fanii săi. În viziunea lui, oamenii trebuie să cunoască și omul de pe scenă, nu doar persoana publică.

El l-a dat exemplu pe Carla’s Dreams, cu care Ștefan Bănică Jr. a fost coleg în juriul de la X Factor. Fostul soț al Andreei Marin nu este de acord cu decizia acestuia de a se ascunde în spatele unei măști.

„Păi..de exemplu..am zile în care am ochii umflați. Uneori port ochelari sau ochelarii de vedere. Teatrul este una și te ascunzi în spatele unui personaj… (…) În spatele personajului teatral, nu te cunoaște nimeni, cum e și Carla’s Dream.

El e în spatele unei măști, noi nu știm cine e cu adevărat. E o alegere. În momentul în care te duci la un concert, eu nu mai vreau să văd un personaj. Eu vreau să fii ăla care ești!”, a declarat Ștefan Bănică Jr.