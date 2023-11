Ce pariu a făcut Dumitru Dragomir cu Pescobar la Milano: “L-am bătut cu 6-1!”

Oracoul Fanatik a mărturisit că s-a dus la Milano pentru a-l vedea pe Kylian Mbappe, însă remarcatul serii a fost portughezul Rafa Leao. Mitică Dragomir e convins că Leao va fi vândut pe cel puțin 300 de milioane de euro și va bate recordul lui Neymar. În schimb, Mbappe niciodată nu va fi la nivelul lui Leo Messi, remarcă dezamăgit Dragomir.

Ce pariu a făcut Dumitru Dragomir cu Pescobar la Milano

”De la Pele în coace i-am văzut pe toți marii fotbaliști ai lumii, da nu-l văzusem pe viu pe Mbappe ăsta. N-am fost niciodată așa aproape. L-am văzut pe Rafael Leao. Eu m-am dus să-l văd de aproape, să vedem ce face, a venit o dată să-l ajute fundașul stânga. Lui trebuie să-i dai mingea, că apoi se ocupă el de ea. Pe onoarea mea la Guardiola, Mbappe asta n-ar juca. Nu m-a impresionat. Eu sunt convins că Rafa Leao se va vinde pe jumătate de miliard, va bate toate recordurile. Ăsta cred că de la 300 de milioane în sus va fi vândut”, a explicat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

a pus un pariu aparte cu prietenul său Pescobar: cine e mai faimos în străinătate în rândul românilor plecați la muncă? Dragomir a învins fără probleme, scor ”6-1”, după cum chiar el mărturisește. ”Am făcut și pariu cu Pescobar, n-am să spun scorul. La cine vine să facă mai multe poze cu noi, în străinătate. Cu Mitică sau cu Pescobar. Când am fost cu el la restaurantele lui venea lumea să facă cu el poze. Eu eram într-un trening, că am mers foarte mult pe jos.

Acolo toată peluza zicea acolo Gigi Becali, da de fapt zicea Gigi Fecali. Am făcut pariu, care are popularitate mai mare. L-am bătut 6-1. A zis m-ai bătut în străinătate, eu te bat în România. E foarte popular și face un marketing din ăsta natural, la fel ca Gigi. Nu e nimic învățat, face dintr-o educație din asta poate familială. Adică el era în străinătate și făcea publicitate restaurantelor din România”, a explicat Dragomir.

ADVERTISEMENT

cât timp sunteți cu noi cu Fanatikul”, a remarcat și Cristi Coste, moderatorul ediției speciale din Max Profețiile lui Mitică. Nu este pentru prima dată când Oracolul se plânge de această povară grea a faimei, drept exemplu și vara trecută, când fostul șef al LPF a fost asaltat de fani pe plajă în Turcia.

Ce pariu a făcut Dumitru Dragomir cu Pescobar la Milano: “L-am bătut cu 6-1!”

”Băi, N-am putut să ies o dată pe plajă, fără să vină cel puțin cinci să facă. Auzi, bă, câți români sunt acolo? Români, ucrainieni și ruși? Rușii cu ucrainienii la masă, să nu facă poze cu mine? Dar să știi că și emisiunile astea ale tale au un răsunet nemaipomenit. Bă, ei erau unii, erau unii care îmi spuneau ce, eu nu știam și îmi arătau pe telefon din urmă ce am vorbit eu.

ADVERTISEMENT

Nu știam de treburile astea, cu tehnica asta. Ia uite, nea Mitică, o să aduc și mâine pe fiul meu fiu, să fac o poză cu dumneavoastră. Băi, sunt în pielea goală, stai să îmi iau o cămașă pe mine, că sunt hidos așa bătrân, cu burtoiu, lăsați-mă să pun dracu o cămașă pe mine. Nevastă mea zicea, mai bine nu veneam. Unde să mergi cu mine? Nu există să nu mă cunoască. Băi, Europa și o parte din Asia sunt pline de români băi fraților, și Turcia. În Europa nu poți să mergi cu mine fără coadă”, a declarat Mitică Dragomir.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Pariul lui Dumitru Dragomir cu Pescobar