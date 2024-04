Ce pensie are, de fapt, Elena Merişoreanu. Câţi bani primeşte de la stat artista adorată de milioane de români

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, aceasta a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale României și a încântat milioane de persoane cu vocea ei. În ciuda carierei fulminante, pensia nu este deloc așa cum s-ar aștepta fanii.

Ce pensie primește lunar Elena Merișoreanu

Elena Merișoreanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Artista are o carieră uimitoare și a muncit din greu pentru statutul pe care îl are în industrie.

Elena Merișoreanu face parte din categoria interpreților veterani din lumea muzicii populare.

Îndrăgita interpretă a fost mereu sinceră și a discutat fără rețineri chiar și despre unele subiecte pe care colegii ei de breaslă le consideră sensibile. Așa se face că, fără să stea prea mult pe gânduri, Elena a spus ce pensie încasează lunar.

Fără a se plânge, artista a recunoscut că se descurcă foarte bine cu banii pe care îi primește.

Artista a investit o mare parte din bani

Interpreta nu vrea să se plângă, mai ales că știe că alți colegi de-ai săi de breaslă câștigă mult mai puțin. Aceasta cunoaște multe cazuri de vedete care se primesc 2.000 de lei pe lună, așa că se consideră norocoasă.

”Ne-ar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de aproape 5.000 de lei.”, a spus Elena Merișoreanu într-o emisiune, potrivit

Până acum, artista s-a asigurat că investește mereu banii cu cap. Niciodată nu a aruncat cu ei în stânga și în dreapta, ci a preferat să își ajute copiii și nepoții.

Elena Merișoreanu este foarte mândră de nepoții ei și, tocmai de aceea, nu stă de două ori pe gânduri când vine vorba să îi ajute. Recent, nepotului său i-a cumpărat apartament în zona centrală a Capitalei. Chiar dacă acesta este salariat, a fost plăcerea ei să îl ajute.

”Pentru ce muncesc? Să le dau și lor, deși celui mare i-am luat apartament pe Calea Victoriei. Are un serviciu la o firmă americană, așa că își câștigă el pâine.”, a mai spus artista.

În continuare, Elena Merișoreanu este activă în industria muzicală. Artista merge la fel de fel de emisiuni și concerte și îi face deosebită plăcere să cânte pentru fanii ei.