Ce pensie încasează, de fapt, Ilie Năstase de la stat. Suma e incredibil de mică, deși mulți credeau că are o “pensie specială”

Ce pensie încasează, de fapt, Ilie Năstase de la stat? Dacă mulți credeau că marele tenismen românesc se bucură de anumite privilegii, iată că adevărul este cu totul altul.

Ce pensie încasează, de fapt, Ilie Năstase de la stat

A reușit să bifeze numeroase reușite din punct de vedere sportiv. Acum, și din punct de vedere financiar o duce bine.

ADVERTISEMENT

Ce pensie încasează Ilie Năstase? Chiar și așa, valoarea lunară a sumei încasate de la stat s-ar putea să îi surprindă profund pe mulți.

Menționăm faptul că în urmă cu 50 de ani, Ilie Năstase devenea lider mondial la tenisul masculin. Acum însă, s-ar părea că acest lucru nu mai contează chiar atât de mult. Într-un interviu acordat recent, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește.

ADVERTISEMENT

”Nu am primit nici măcar felicitări”

Fostul mare sportiv recunoaște că excelența în cariera de sportiv nu a fost chiar atât de bine ”răsplătită”. Mai exact, Ilie Năstase încasează o pensie lunară de doar 1.435 de lei.

Iar această sumă corespunde cu cea încasată de un militar. Regretă marele sportiv acest lucru? În interviul acordat a fost cam ironic. Pe de altă parte, el a recunoscut că nu primește o pensie specială.

ADVERTISEMENT

Nu a primit felicitări pentru reușitele sale, însă nici nu avea vreo așteptare. De asemenea, acum vede și el ”răsplata” venită din partea statului român pentru contribuția sa.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic.

Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» … Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Ilie Năstase, conform .

ADVERTISEMENT

Menționăm că la momentul actual, fostul mare tenismen deține titlul de general-maior în retragere, fiind decorat cu două stele. De-a lungul timpului au exista însă nedumeriri cu privire la veniturile sale.

Nu puțini au fost cei care se întrebau ce pensie încasează Ilie Năstase. De asemenea, existau și zvonuri legate de posibilitatea ca acesta să încaseze în realitate o pensie specială. Adevărul a fost însă scos la suprafață chiar de el.