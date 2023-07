Ilie Năstase, impresionat de Alcaraz. Va fi peste Djokovic, Nadal sau Federer?

Carlos Alcaraz a reușit un nou meci mare la Wimbledon, de data aceasta în finala disputată contra lui Novak Djkovic, astfel că toată lumea tenisului se întreabă dacă tânărul de 20 de ani va reuși să bată toate recordurile în următorii ani. Momentan, subliniază fostul mare tenismen Ilie Năstase, e greu de spus dacă Alcaraz va câștiga peste 20 de turnee de Mare Șlem.

Ilie Năstase, impresionat de Alcaraz

Momentan, Carlos Alcaraz are două astfel de titluri, performanță unică pentru un sportiv de vârsta sa. Novak Djokovic deține momentan recordul all time în privința numărului de turnee de Mare Șlem câștigate, 23 la număr. Doar timpul va spune dacă spaniolul Carlos Alcaraz va reuși să bată acest record.

Carlos Alcaraz a trecut de Djokovic după un meci de povestit nepoților, scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Așadar, Alcaraz a avut puterea să revină după primul set, pierdut 1-6, în fața unui Novak Djokovic care joacă în continuare un tenis la cel mai înalt nivel. Ilie Năstase a comentat pentru această performanță unică, realizată de tânărul jucător de tenis din El Palmar.

: după retragerea din circuit a lui Novak Djokovic, Carlos Alcaraz va avea de furcă inclusiv cu mulți tineri tenismeni de perspectivă, care se vor maturiza. ”Copilul acesta joacă bine, a luat și US Open, era numărul 1 oricum! Copilul nu mai are nevoie de… toată lumea spune că o să ajungă sus. E deja bun! Mai jos nu se duce, mai sus, da!

Să nu ne grăbim însă, l-a învins pe Djokovic, dar nu putem să facem pronosticuri în privința numărului de Grand Slam-uri la care va triumfa. Nu cred că poate spune cineva că va câștiga, să zicem, 20 și ceva de Grand Slam-uri. E foarte greu de spus! Posibil să aibă probleme cu alții, mai puțin buni ca el. Nu e obligatoriu ca, dacă l-a bătut pe Djokovic, să îi învingă pe toți. Toți vor să îl bată acum!

Copilul arată bine până acum, pe zgură poate joacă bine, cel mai bine, așa a crescut, ca Nadal. Dar, dacă poate să câștige și pe iarbă, cum a câștigat și Nadal, cu atât mai bine. Dacă a luat două Mari Șlemuri până acum, înseamnă că poate să mai ia și de acum înainte”, a declarat Ilie Năstase pentru . Fanii tenisului nu pot să ignore faptul că la 20 de ani doar Rafa Nadal reușea să câștige un turneu de Mare Șlem, astfel că tânărul Carlos Alcaraz are toate argumentele să depășească performanța celor trei mari tenismeni ai vremurilor noastre: Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal.

Vizibil emoționat după ce , Carlos Alcaraz a mărturisit că Novak Djokovic e idolul său. Alcaraz a impresionat lumea tenisului nu doar prin talentul său nemaivăzut la o vârstă atât de fragedă, dar și prin modestia sa de pe teren și din afara lui. Cu toate acestea, ca orice mare jucător, Carlos Alcaraz are parte și de ”haterii” săi, care-l consideră, paradoxal, arogant.

Asta, după ce la finalul turneului de la Madrid, câștigat de Alcaraz, internetul a luat foc după o declarație dată de tenismen. ”Sunt un jucător căruia îi plac meciurile mari, cu miză. Am jucat 13 finale și am câștigat 10. În momentele grele, pot să fac diferența pentru că încerc lucruri diferite. Lucruri pe care alții nu le fac”, a fost declarația lui Alcaraz care i-a făcut pe unii fani ai tenisului să îl considere arogant.

Cu toate acestea, la finalul partidei cu Djokovic, Alcaraz a dat dovadă de modestie și de admitație pentru adversar. ”E un vis devenit realitate. Dar și dacă pierdeam, aș fi fost foarte mândru de mine și de ce am făcut. Fac parte din istorie în acest turneu și e incredibil. Sunt mândru de ce am realizat. După primul set, mi-am spus: Carlos, trebuie să mărești nivelul tenisului, altfel îi vei dezamăgi pe cei care au venit să te vadă. Novak, am crescut văzându-te cum joci. M-ai inspirat când eram mic. De când m-am născut te-am văzut câștigând turnee. Cred că ești într-o formă fizică mai bună decât mine. Ești nemaipomenit, Novak!”, declara Alcaraz de pe iarba de la Wimbledon, după ce ridicase trofeul.