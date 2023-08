Ilie Năstase, dezvăluire despre un contract de lux: „Sunt niște italieni”. Semnătura sportivului se vinde pe bani grei!

Ilie Năstase a știut cum să își folosească imaginea după ce a cucerit lumea tenisului. Nasty a colaborat de-a lungul timpului cu diferite produse, de la firme de haine până la… pixuri și stilouri!

Ilie Năstase și-a pus semnătura pe un brand de lux care produce stilouri și pixuri

Fostul mare jucător de tenis și-a dat acordul ca imaginea sa să fie folosită, evident, în schimbul unei sume de bani, cum este firesc, unor branduri cunoscute precum Adidas sau Montegrappa. Cea din urmă este o firmă care produce stilouri și pixuri.

Cu cea din urmă, o firmă din Italia, jucătorul de tenis a încheiat colaborarea, după cum a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK. Pixurile care îi poartă semnătura se vând în continuare ca pâinea caldă!

Este vorba despre de pixuri și stilouri, care au gravate iscălitura lui Ilie Năstase. Acestea se vând la prețuri destul de mari, căci sunt obiecte de colecție și au fost fabricate într-un număr limitat. în funcție de comenzi.

Un pix cu iscălitura fenomenului tenisului mondial se poate comanda cu 7.900 de lei: „Deocamdată, nu am mai făcut cu ei”

În mediul online, produsele se vând în continuare pe sume de până la 7.900 de lei bucata! Ilie Năstase a dezvăluit, pentru FANATIK, că acest contract de imagine cu italienii nu mai e valabil, că ”nu mai e cu ei”. Chiar și așa, produsele se vând în continuare. Întrebat de FANATIK dacă e și imaginea altor branduri, Ilie Năstase a dezvăluit că deocamdată nu are niciun alt contract de atribuire a imaginii sale în picioare.

„Nu mai sunt. Deocamdată, nu am mai făcut cu ei. Nu mai sunt cu ei. Sunt niște italieni. Ei fac în continuare (n. red.: referitor la faptul că pixurile cu semnătura lui se vând și acum)… Nu știu, bănuiesc că producția nu s-a oprit. Eu am mai avut astfel de contract de imagine. Am avut și cu firma Adidas. Am fost la mai multe. Momentan, nu am vreun contract de colaborare cu niciun brand”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Revenind la pixurile și stilourile care poartă semnătura lui , trebuie spus că firma care le produce a acordat o atenție deosebită ediției de colecție. Nu de alta, dar vorbim aici de fostul numărul unu ATP la nivel mondial!

Pixurile cu semnătura sportivului, realizate din rășină neagră, manual

„Este fabricat exclusiv din rășină neagră ornat cu paladium. Corpul poartă semnătura celebrului jucător de tenis. În vârful capacului gâsim mingea de tenis gravată și finisată cu smalț.

Instrumentul, împreună cu semnătura și mingea de tenis, este realizat cu totul manual. De asemenea, semnătura se regăsește și pe plăcuța metalică de pe cutie”, se arată în descrierea produsului pentru care Ilie Năstase și-a dat acceptul să îi fie folosit numele.

Ilie Năstase câștiga 100.000 de dolari din contractul de imagine cu firma Adidas

Cât despre contractul cu Adidas, trebuie spus că pentru acesta, tenismenul primea în jur de 100.000 de dolari pe an! O sumă uriașă pentru anul 1972, când a încheiat înțelegerea, Ilie Năstase semnase contractul cu firma de echipamente sportive în același timp cu Franz Beckenbauer.

După ce firma nu a mai prelungit contractul cu acesta a declarat că dacă va mai face ceva pe partea de vestimentație sau articole sportive. Dacă va realiza ceva, o va face bazându-se doar de numele său. Sportivul a zis că va evita să se mai asocieze cu vreun brand de echipamente.