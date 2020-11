Ce pensie primește Silviu Prigoană de la statul român. Suma este uriașă

Silviu Prigoană (56 de ani) s-a pensionat anticipat în urmă cu un an, declarând recent care este suma pe care o primește de la statul român. Fondatorul postului de televiziune Realitatea TV încasează lunar o pensie uriașă, care urmează să crească în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul soț al prezentatoarei Adriana Bahmuțeanu a mărturisit în emisiunea prezentată de Denise Rifai că nu este în totalitate mulțumit de pensia pe care o încasează, motiv pentru care așteaptă mărirea de 40% promisă de guvernanți.

Omul de afaceri a ieșit la pensie la vârsta de 55 de ani mulțumită contribuțiilor pe care le-a plătit în mod voluntar. Acesta a fost motivul pentru care Silviu Prigoană a devenit pensionar cu 10 ani mai devreme, în prezent bucurându-se de o pensie colosală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Silviu Prigoană, pensie uriașă de la statul român. Ce sumă primește

„Sunt pensionar din octombrie 2019. Am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar. Am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme.

Și era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea”, spunea omul de afaceri în momentul pensionării, notează wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

Acum Silviu Prigoană a dezvăluit și suma pe care o primește în fiecare lună de la statul român, pensie care nu este deloc mică. Cu toate acestea, fostul acționar al unei firme celebre de salubritate din Capitală, nu este mulțumit și așteptă mărirea de 40%.

„32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40% așa cum s-au lăudat guvernanții ca să ajung la 47 – 48.000 de lei, cât e cursul (n.red euro).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să am 10.000 de euro pe lună ca să dau și eu anunț la matrimoniale «Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele»”, a spus afaceristul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Silviu Prigoană a fost unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri de la noi din țară, construindu-și o avere colosală din firma de salubritate, care acum a ajuns să fie condusă de fiul cel mare al acestuia, Honorius Prigoană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, afaceristul a fost și un magnat media, contribuind la apariția pe piață a postului de televiziune Realitatea TV. Postul a apărut în anul 2001, fiind prima televiziune dedicată știrilor.

Fostul deputat de București din partea PD-L în legislatura 2008-2012 s-a retras de câțiva ani de la conducerea propriilor firme, în momentul de față bucurându-se de pensie și de timpul petrecut alături de familie.