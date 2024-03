Ce prețuri au parfumurile de lux făcute de Ramona Gabor. Vedeta comercializează mai multe arome, după cum se poate observa pe site-ul său. Sora mai mică a Monicăi Gabor face bani frumoși de pe urma afacerii sale.

Care sunt costurile pe care le au vândute de Ramona Gabor. Șatena are mai multe variante disponibile și pentru toate buzunarele. Fotomodelul reușește să strângă o mică avere de pe urma acestui business.

Au trecut mai bine de 3 ani de când a plecat pe acest drum. Parfumurile pot fi cumpărate atât de români, cât și de persoane care locuiesc în alte părți ale lumii. Prețurile pleacă de la 99 de euro și pot ajunge până la 179 de euro.

Spre exemplu, sticluța care poartă denumirea „I am a jet setter” are un cost de 99 de euro pentru 50 de ml. În cazul în care gramajul crește și ajunge la 100 de ml, atunci oamenii trebuie să scoată din buzunar 179 de euro.

Parfumul „I am on top of the world” are un cost special perioada aceasta, fiind la reducere. Mai exact, se vinde cu 115 euro. De asemenea, pasionații de parfumuri trebuie să știe că Ramona Gabor are și arome care se vând cu 149 de euro.

Ramona Gabor, detalii despre colecția sa de parfumuri

Ramona Gabor a oferit mereu detalii despre colecția sa de parfumuri, care a fost lansată în noiembrie 2020. Afacerea sa merge foarte bine, dovadă că vedeta realizează frecvent ședințe foto pentru a-și promova brandul care îi aduce mulți .

Sediul companiei se află în orașul Ras al Khaimah, epicentrul luxului din Dubai. Regiunea este recunoscută pentru opulență, petreceri luxoase și croaziere de lux, semn că șatena a ales foarte bine locul.

„Acest proiect a luat naștere acum vreo doi ani. Mă gândeam atunci să fac un singur parfum care să îi poarte numele mamei mele, un parfum care să îmi amintească de ea şi căreia ei i-ar fi plăcut foarte mult.

Am lansat o linie de 5 parfumuri si un discovery collection – un kit cu cele cinci parfumuri în miniatură, pentru ca doritorii sa le poată testa pe toate, pentru a se decide pe care îl preferă.

Două dintre ele sunt mai feminine, unul e foarte dulce și altul, mai pudrat. Iar celelalte trei sunt mai masculine, dintre care unul mai oriental”, spunea Ramona Gabor la scurtă vreme după ce își lansa linia de parfumuri, conform .