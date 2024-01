Ramona Gabor a împlinit 35 de ani. Cu ce se ocupă acum sora Monicăi Gabor care stă de 10 ani în Dubai

Pe 16 ianuarie 2024, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, a împlinit frumoasa vârstă de 35 de ani. Vedeta a petrecut departe de România și a organizat o petrecere luxoasă, la care și-a invitat prietenii apropiați. De mai bine de 10 ani, Ramona locuiește la Dubai, acolo unde trăiește picior mare.

Ramona Gabor a împlinit 35 de ani

Sora mai mică a Monicăi Gabor și-a aniversat ziua de naștere pe 16 ianuarie 2024. Ramona a împlinit 35 de ani și a transmis un mesaj emoționant pentru fanii săi, pe rețelele de socializare. Cu ocazia zilei sale de naștere, Ramona Gabor a avut parte de surprize din partea celor dragi.

ADVERTISEMENT

„Copleșită de recunoștință pentru prietenii incredibili și familia iubitoare care au făcut ziua mea de neuitat. Generozitatea lor și marea de flori mi-au atins inima profund. Binecuvântat să am pe fiecare dintre voi în viața mea. Mulțumesc că m-ai făcut să mă simt atât de iubită și prețuită. Iată conexiunile frumoase care fac viața extraordinară”, a scris Ramona Gabor pe contul personal de Instagram.

, însă se întoarce în țara natală ori de câte ori are ocazia. În Dubai, vedeta se bucură de un stil de viață la care mulți dintre noi nici nu îndrăznesc să viseze. Pe rețelele de socializare, Ramona nu ezită să se pozeze în mașini luxoase și la restaurante de fițe.

ADVERTISEMENT

Din ce câștigă bani

Atunci când a părăsit România, Ramona Gabor mărturisea că își dorește un trai mai bun. Acum, ea are propriile afaceri cu parfumuri și bijuterii, care îi aduc bani frumoși în conturi. În plus, sora Monicăi Gabor nu a renunțat nici la contractele de imagine cu diverse branduri de lux, care îi aduc sume uriașe.

Ea mărturisea că a investit aproape 10.000 de euro în cursuri de gemologie, pentru a deveni expertă în diamante. „Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante.

ADVERTISEMENT

Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante”, afirma ea pentru Click!

Cu cine se iubește Ramona Gabor

De ceva timp, . Deși are relație stabilă, vedeta evită să se afișeze pe rețelele de socializare cu bărbatul care i-a cucerit inima.

ADVERTISEMENT

„O viață privată este o viață fericită. Am mai spus-o și o repet: Nu voi posta niciodată un bărbat până nu devine soțul meu sau poate nici atunci. Am învățat că este atât de frumos să fii iubit și să iubești fără ca oamenii să îți judece relația”, scria Ramona Gabor pe Instagram, în urmă cu mai mult timp.