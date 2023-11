Cu ce se ocupă Ramona și Monica Gabor în străinătate. Din asta fac bani cele două surori

Cândva erau pe primele pagini ale ziarelor din România, dar acele vremuri au apus de mult pentru Ramona și Monica Gabor. Acum, cele două surori s-au stabilit în străinătate și au o afacere de lux din care fac bani.

Din ce fac bani Ramona și Monica Gabor

Monica Gabor a devenit cunoscută în urmă cu mulți bani, prin prisma relației pe care a avut-o cu Irinel Columbeanu. Ea și sora ei, Ramona Gabor, erau la vremea respectivă nelipsite din showbizul românesc.

Au lucrat ca modele și au fost, deopotrivă, apreciate și controversate. De ani buni, însă, acestea au plecat peste hotare, acolo unde și-au construit o viață cu totul diferită.

Monica Gabor trăiește în America, alături de iubitul său, fiul acestuia, dar și de fiica sa, . Totodată, Ramona Gabor s-a mutat în Dubai și împreună au pus pe picioare o afecere de mare succes.

În timp, ce pe care cu greu și-l permite, surorile Gabor s-au lansat în industria parfumurilor de lux. Produsele lor sunt foarte apreciate, dar nu pentru toate buzunarele.

Cu cât își vând surorile Gabor parfumurile

Parfumrile vândute de Monica și Ramona Gabor nu sunt unele oarecare. Gama lor este inspirată din propria atitudine și este recomandată femeilor puternice, exprimând eleganță și rafinamet.

Toate produsele au nume sugestive, afirmații care să-ți dea imediat o altă stare, dar și prețuri pe măsură. Pe site, unul dintre cele mai populare parfumuri, „I Am High on You” costă 179 de euro, adică 900 de lei.

„I Am a Goal Getter” și I Am On Top Of The World” se vând, de asemenea, cu 179 de euro, însă în această perioadă se găsesc la reducere cu 115 euro, 575 de lei, notează

„Se spune că un parfum este capabil să îți trezească amintiri, dar motivul pentru care am decis să creez aceste parfumuri nu este ca să trezesc amintiri, ci să creeze unele noi.

Fiecare parfum are un nume care este o afirmație, un îndemn să visezi, să îți urmărești obiectivele, să gândești și să te simți important. Să te apreciezi, să te iubești și să îți reamintești că oamenii ca tine nu vin des, că ești special”, declara Ramona Gabor, în mediul online, despre parfumurile pe care le vinde.