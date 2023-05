Ce profit a obținut un șofer român după ce și-a vândut Dacia Spring. Cu cât a vândut mașina “unei domnișoare din Franța”

Încă de la lansare modelul Dacia Spring a avut avantajul preţului scăzut faţă de competitoarele sale din aceeaşi gamă de vehicule, iar cum performanţele sale tehnice au fost şi ele apreciate nu-i de mirare că că întâlnim SUV-urile fabricate la Mioveni în ţări cu lungă tradiţie în istoria auto, precum Spania sau Italia.

Dacia Spring i-a adus vânzătorului un profit de 2.200 euro

Fiind un automobil de producţie autohtonă, românii au marele avantaj, ca pot beneficia de programe precum Rabla şi achiziţiona astfel maşinile Dacia la un preţ mult mai mic, iar în cazul în care la un moment dat s-ar decide să vândă autoturismul profitul nu e deloc de neglijat.

Este exemplul oferit de un şofer care în toamna lui 2021, iar acum a vândut maşina în Franţa, cu un profit de peste 2.000 de euro. El şi-a spus povestea pe pagina de Facebook .

“În urma cu 2 zile am vândut Springul. Cumpărat pe 26.10.2021, parcurs 27600km cu gratie și cost sub 10ron/km. M-a slujit cu credință, nu m-a lăsat balta niciodată (nici când cu 0% am mai parcurs 17km în ploaia din București, 1h20m în trafic). M-a salvat în pandemie, m-a salvat și după.

Am cumpărat Springul cu 8.000 euro plus o rabla (700 euro). L-am vândut cu 10.200 euro, după 27.600 kilometri. Se va duce în Franța, să servească o domnișoară.

Nu mi-a făcut nicio problema de niciun fel – mecanica, electrica sau de trafic. Dar am nevoie de o mașină de familie căci suntem şase.

Cu aceasta ocazie va mulțumesc pentru îndrumări, sfaturi și gânduri bune. Sa dea Domnul ca Springurile sa va servească și pe domniile voastre măcar cum m-a servit al meu pe mine”, a scris şoferul care şi-a vândut maşina în Franţa.

Între timp, modelul , cel puţin în rândul românilor. Astfel, la jumătatea anului trecut, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România a publicat un raport pe baza înmatriculărilor din țară pe primele cinci luni.

A rezultat că dintre cele 47.111 mașini noi înmatriculate în primele cinci luni ale anului, 3.620 de unități erau trecute în dreptul vehiculelor electrice. Modelul electric preferat al românilor în primele cinci luni ale anului a fost Dacia Spring.