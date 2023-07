Ce reacție a avut un turist străin după ce a ajuns prima oară la Mamaia. „Totul e frumos, e verde, e apă curată”. Cât a plătit pentru o vacanță de 7 zile pe litoralul românesc

Ce reacție a avut un turist străin după ce a ajuns prima oară la Mamaia? Dacă românii fug de litoralul românesc, alegând să își facă vacanțele pe insulele grecești sau în Bulgaria, există turiști din alte țări

De exemplu, israelienii revin an de an în România, pe litoralul românesc. 220 de turiști din Israel au ajuns la începutul acestei săptămâni pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța. A fost primul zbor charter al verii, operator fiind compania israeliană TLV Booking.

„Revenim pe Constanța, către litoralul românesc, cu primul zbor charter al verii, ce aduce 220 de turiști israelieni, iar zborurile vor continua până pe 31 August.

Pregătim, împreună cu RESTO Constanta, organizație din care facem parte, prezența destinației Litoral în promovare în Israel și sperăm să atragem organizațiile locale de promovare și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului alături de noi.”, au transmis, luni, reprezentanții companiei.

Unii dintre turiștii veniți pe litoralul românesc cu primul zbor charter al verii se află pentru prima oară în țara noastră. , un israelian a fost surprins de locurile văzute aici.

El se află pentru prima data în țara noastră, deși părinții lui au fost români. „Părinţii mei s-au născut aici. În Bucureşti. Şi am familie pe care nu am văzut-o niciodată. Am avut fratele tatălui meu. Îmi place tare România. Totul e frumos, e verde, e apă curată.”, a declarat turistul străin, pentru .

Cât plătesc turiștii străini pentru un sejur de 7 zile pe litoralul românesc

Pentru un sejur de 7 zile pe litoralul românesc, în acest sezon, turiștii din Israel au scos din buzunar între 900 euro și 1.100 de euro. Aceștia au optat, în special, pentru pachetul cu transport inclus, cazare în regim all-inclusive, dar și intrări la câteva obiective turistice.

„De ce vin ei în România? Pentru că o promovăm altfel, o promovăm ca pe o destinaţie de familie cu copii, pentru distracţiile care sunt aici. De la delfinariu până la telegondolă aqua park şi malluri”, a transmis Meydan Butnaru, operator turism, conform sursei citate.

În această vară vor ajunge aproximativ 1.500 de turiști din Israel pe litoralul de la Marea Neagră. Și alți cetățeni străini aleg România ca destinație de vacanță. Peste 700.000 de turiști vizitat țara noastră în primele 5 luni din 2023.