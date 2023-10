Ce reacție au avut americanii când au văzut pe străzile din Detroit o Dacia 1310. „I-am dat și 130 hm/h”

Un român conduce pe străzile din SUA o Dacia 1320 produsă pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Și nu oriunde, ci tocmai în Detroit, în inima industriei auto americane, unde își au sediul giganții Ford, Chrysler și General Motors.

Mecanic de camioane

O Dacia 1310 rulând pe străzile din Detroit pare o scenă din filmele SF. O mașină mică, jumătate cât marile berline americane, ajunsă în țara tuturor posibilităților, a stârnit curiozitate în trafic, potrivit proprietarului, un român care a împărtășit experiența comunității .

„Am ajuns acum 10 ani prin reîntregirea familiei, dar între timp familia s-a cam dus așa că îs cam pe cont propriu. Mi-am gasit job ca mecanic în garaje de camioane și asta fac de vreo 8 ani”, a scris românul, întrebat cum a ajuns în Detroit și cum se descurcă acolo.

„Aici e o sărăcie de nu se poate”

„Culture shock cel mai mare a fost că aici e o sărăcie de nu se poate, drumuri proaste și mereu în reparații, părăseli, și distanţe între diverse obiective care nu pot fi parcurse decât cu mașina, transportul în comun fiind foarte rar către suburbia”.

„Chiar mă gândeam că mă bucur că mi-am petrecut 30 de ani din viață în Europa, aici viață socială nu prea e, în general doar lucrezi și dormi. Plus la vârsta mea cam toți îs familiști și mai rar la ieșite”.

„Nu mă mai gandesc la mașni românești, aș fi vrut un Aro în loc de Dacia dar am gasit-o pe asta și am sărit pe ea. Am zis să am și o mașina românească la colecția de maini si motociclete pe care o am. Nu stiu să zic exact dacă mi-e dor de ceva…poate cum am zis, de serile petrecute cu prietenii de acasă. În rest, vin cam la doi ani în România să văd ce mai e nou”.

„Primesc claxoane: what the hell is that?”

Despre Dacia 1310, românul a spus că i-a adus-o un prieten și că în trafic americanii s-au arătat foarte curioși despre această mașină pe care nu o văzuseră în viața lor.

Încă nu m-a oprit poliția deși a mers în spatele meu. Primesc claxoane în trafic și văd lumea cu telefonul scos cum fac poze și filmeaza. Reacția comună e: what the hell is that”, spune proprietarul. „Unii cred ca e ceva Peugeot, alții știu ce masina e. I-am dat chiar 130 km/h”, a adăugat el.

„N-a văzut America mașină mai bengoasă decât clasica Dacie”

Întrebat dacă are voie să circule cu număr de în SUA, proprirtarul a răspuns: „Da, timp de 6 luni de la intrarea în ţară, cu condiția să ai asigurare de aici”. Asigurarea costă „în jur de 700 de dolari pe an pentru o mașină clasică, cu mile limitate”.

„N-a văzut America mașină mai bengoasă decât clasica Dacie”, a comentat un utilizator.Altul a întrebat: „A rezistat suspensia la ce drumuri nasoale au în Michigan?”. Un american a reacționat: „Hey, nice car! (I’m from Detroit)”.

Industria auto din SUA se confrtuntă cu probleme, ultima pe listă fiind o grevă fără precedent care a lovit simultan cei trei mari producători, , un nou motiv de luptă politică între președintele Joe Biden și rivalul său democrat, Donald Trump.