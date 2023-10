Produsul din România care a reapărut în magazine. Compania face angajări de urgență. Tinerii sunt școlarizați chiar la locul de muncă

Fabrica de Zahăr din orașul Luduș (județul Mureș) comercializează deja în magazine zahăr sub brandul Bod. Fabrica din Luduș este una din cele patru unități de producere a sfeclei de zahăr din România și este singura de acest tip cu capital integral românesc.

Potrivit Mihaelei Neagu, unul din investitorii fabricii de zahăr de la Luduș, zahărul produs aici sub marca Bod a ajuns deja pe rafturile magazinelor.

„Zahărul îl găsiți cu tricolorul pe pungă”

Potrivit Mihaelei Neagu, zahărul produs la fabrica de la Luduș va merge preponderend către populație. „Am cumpărat două fabrici de zahăr, una este cea de la Bod şi sunt coacţionar şi aici, la Luduş. Am stabilit că voi ieşi pe piaţă cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ţinând cont de faptul că în Luduş nu am maşini de ambalat, am băgat foarte mulţi bani în dezvoltarea brandului şi nu cred că voi renunţa la el curând”, a declarat Mihaela Neagu, potrivit

„Zahărul îl găsiţi cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără (…) Pentru că anul acesta facem o cantitate mică, vrem să-l dăm total către populaţie. Bineînţeles că şi în industrie o să meargă o parte, dar aşa cum am setat acum reţeta şi cum ne-am dori noi, este doar către populaţie”, a adăugat ea.

Este necesar sprijin din partea statului

În ce privește reluarea producției la fabrica de zahăr din Bod (județul Brașov), Mihaela Neagu a declarat că dorește ca fabrica să producă dar trebuie un sprijin din partea statului – Ministerul Agriculturii și politica guvernului de încurajare a producției fermierilor.

Întrebată dacă ar fi posibilă o reluare a producţiei şi la Fabrica de Zahăr din Bod, judeţul Braşov, investitorul a arătat că asta va depinde de politica Ministerului Agriculturii şi de politica Guvernului, dacă va încuraja să producă.

„Cu siguranţă eu nu am în plan să dărâm fabrica de la Bod, am în plan să mai aştept unul-doi ani să putem să facem capacitate maximă aici şi apoi să ne mutăm acolo, dar fără ajutorul statului român – şi domnul ministru (Florin-Ionuţ Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ne-a promis astăzi că o să ne sprijine în tot ceea ce se întâmplă aici, nu o să putem singuri”, a spus Neagu.

Tehnologie modernă și personal tânăr

Potrivit acționarului, fabrica de zahăr de la Luduș beneficiază de tehnologie modernă și de automatizarea completă a producției, împreună cu atragerea de lucrători cu vârste tinere.

„Datorită procesului de retehnologizare, Fabrica de Zahăr Bod are cel mai inalt randament de prelucare cu privire la clasamentul eficientei procesării sfeclei de zahar”, se arată pe site-ul fabricii din Bod.

„La noi în fabrică trebuie automatişti, oameni cu IT, oameni care au specializări şi atunci este foarte greu, pentru că ştiţi că lângă noi este Clujul, unde este un pol foarte dezvoltat şi noi trebuie timpul să fim atenţi să oferim salarii bune, condiţii de lucru foarte bune”, a spus ea.

„Am putea să facem și produse conexe”

„Avem cu sindicatul negociat şi vrem să încurajăm tinerii să vină să înveţe, să preia. Dacă aţi văzut, avem şi seniori în fabrică. Fostul director de la Fabrica de Zahăr Bod a venit alături de noi, fostul director de la Fabrica de Zahăr Luduş este prezent aici. Şi încurajăm cât mai mulţi tineri să se îndrepte şi să vină să lucreze în fabricile noastre şi în agricultură”.

Potrivit sursei citate, Fabrica de Zahăr de la Luduș are „150 de abgajați permanenţi şi 30 sezonieri, însă numărul acestora ar putea creşte în funcţie de capacitatea de producţie”. Mărirea capacității de producție ar putea atrage după sine și mărirea ofertei prin produse conexe, cum ar fi zahărul pudră și zahărul vanilinat.

„Dacă am mări capacitatea şi dacă s-ar dubla cantitatea de sfeclă, dacă am putea să facem şi produse conexe, cum ar fi zahăr vaniliat sau zahăr pudră, cu siguranţă fabrica poate să ajungă până la 300 de angajaţi permanenţi”, a explicat Mihaela Neagu.

Preluată de la francezi

Fabrica de Zahăr din Luduş, a fost preluată în primăvară de la grupul francez Tereos de doi „Sfecla e foarte, foarte frumoasă, e bună, are conţinut bun de zahăr. La momentul actual suntem în jur de 160 de persoane angajate, din care 120 suntem permanenţi, restul este personal sezonier”, a declarat liderul sindical Daniel Preda, informează site-ul fabricii.

Preda a spus că „sfecla contractată de conducerea Fabricii din Luduş de pe cele 3400 de hectare provine din judeţele Cluj, Mureş, Sibiu, Alba, Braşov şi Bistriţa-Năsăud”.

Consumul mondial de zahăr, mai mare decât producția

„Se estimează că consumul global de zahăr în sezonul care începe în octombrie va fi cu 290.000 de tone metrice mai mare decât producția globală zahăr, deoarece recolta importantă din Brazilia este mai mult decât compensată de culturile afectate de vreme dinAsia.

Conform previziunilor publicate vineri de brokerul și analistul StoneX, cererea de zahăr, în lume, este văzută la 192,2 milioane de tone metrice în 2023/24 (octombrie-septembrie), în timp ce producția a fost estimată la numai 191,9 milioane de tone, astfel încât lumea va consuma stocurile de zahăr pentru a satisface cererea”, potrivit fabricii.