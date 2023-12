Ce recompensă a primit o elevă de 16 ani, după ce a găsit un portofel cu peste 7.000 de euro. Suma nu e deloc mare

Ce recompensă a primit o elevă de 16 ani, după ce a găsit un portofel cu peste 7.000 de euro. Tânăra, originară din Germania, a descoperit pe stradă un portofel în care se afla suma de 7.371 de euro și a apelat la autorități. Incidentul a avut loc lângă un șantier în satul Ludingworth (Cuxhaven), din Germania. La final, adolescenta a fost și răsplătită! Iată ce sumă a primit!

O elevă de 16 ani a returnat un portofel cu o sumă uriașă. Ce a primit recompensă

O adolescentă în vârstă de 16 ani a descoperit, din întâmplare, și a apelat imediat la Poliție, pentru a raporta întreaga situație. Incidentul s-a petrecut zilele trecute, în zona unui șantier dintr-un sat ce aparține de Saxonia Inferioară din Germania.

Tânăra a sunat la Poliție, iar oamenii legii au reșit să identifice rapid proprietarul portofelului. Bărbatul a ajuns imediat la secția de Poliție, pentru a reintra în posesia bunului pe care îl pierduse. Mai mult de atât, gestul adolescentei de 16 ani nu a fost trecut cu vederea de autoritățile germane. Aceasta a primit o recompensă pe care agenții de poliție au numit-o „taxă adecvată de găsire”.

Potrivit Codului Civil (Germania), . În plus, nu au voie să păstreze obiecte care valorează mai mult de 10 euro. De asemenea, obiectul pierdut trebuie să fie predat unui birou local care se ocupă de obiecte pierdute sau furate, la secția de Poliție sau la biroul cetățenilor din orașul respectiv.

Pe de altă parte, valoarea recompensei depinde și de cea a bunului găsit și predat. Dacă obiectul pierdut are o valoare de până la 500 de euro, se oferă o recompensă de 5%. În plus, obiectul are valoare emoțională, atunci recompensa poate fi voluntară.

Cazul tinerei din Germania nu este unul singular

Cazul tinerei din Germania nu este singular! O fetiță de opt ani din SUA a înapoiat proprietarului un portofel pierdut, în care se aflau 4.000 de dolari. Ea a primit drept recompensă un concert de-al lui Justin Bieber, scrie presa internațională.

Micuța Abbie Jacobson a descoperit în iarbă un portofel 4.000 de dolari cash, dar pe lângă bani se mai aflau și câteva monede cambodgiene, inele de aur și un card. Fără să stea pe gânduri, aceasta a anunțat imediat autoritățile, chiar dacă mama ei a mărturisit că ea însăși a ezitat puțin înainte de a o lăsa pe Abbie să reclame obiectul găsit la Poliție.

Micuța a primit bilete pentru un concert de-al lui Justin Bieber

Dacă nu l-ar fi înapoiat, Abbie a mărturisit că i-ar fi plăcut să meargă la un concert de-al lui Justin Bieber. Pentru că bărbatul care și-a pierdut portofelul a fost atât de impresionat de povestea lui Abbie, Rim a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că suma pe care o pierduse fusese strânsă pentru ca el și membrii familiei lui, imigranți din Cambodgia, să poată face o călătorie înapoi acasă.

Gestul fetiței a ajuns în presa locală, iar John Everets, directorul Băncii din Maine, a hotărât să îi dea lui Abbie șansa de a fi prezentă la concertul lui Justin Bieber din Boston. În plus, bancherul le-a asigurat biletele atât părinților, cât și celor doi frați mai mari ai fetiței.

„Foarte multă lume ne-a întrebat de ce Abbie a înapoiat banii. Noi ne-am învățat copiii ca, orice ar fi în sufletul lor, să facă ce trebuie”, a dezvăluit Jennifer Jacobson, mama fetiței.