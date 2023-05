Ce relație are Anca Țurcașiu cu soția fiului său. Ipostaza care a intrat în atenția fanilor: “Ea este din altă poveste”

Anca Țurcașiu s-a fotografiat alături de băiatul și nora sa, iar din imagine reiese ce relație ar avea cu soția fiului său. Fanii au lăsat mai multe comentarii în mediul online și au făcut o observație cu privire la partenera lui Radu.

Relația dintre Anca Țurcașiu și soția fiului său. Ipostaza care a intrat în atenția internauților

cu partenera sa, Andreea, cu care are o relație de trei ani. Concurenta de la Te cunosc de undeva se bucură foarte mult pentru tânăr și se pare că are o relație foarte bună cu nora sa.

Recent, Anca Țurcașiu a postat o imagine în care apare alături de fiul ei și de soția acestuia. Toți trei s-au fotografiat la Opera Națională din București, cu zâmbetul pe buze.

După ce artista a postat imaginea pe rețelele sociale, internauții i-au lăsat numeroase comentarii pozitive. “Timp prețios împreună”, a scris cântăreața în dreptul fotografiei.

Pe de altă parte, unii au spus că nora vedetei nu prea își are locul în peisajul familiei. “Mă bucur că ești fericită lângă fiul tău…Dar ea este din altă poveste”, este unul dintre mesajele din secțiunea de comentarii.

În secțiunea de comentarii au existat, de altfel, și multe complimente din partea fanilor. “Anca mea frumoasă, te iubesc”, “Bunul Dumnezeu să vă lumineze calea și sufletul iar 🍀 și sănătatea să vă însoțească mereu”, au mai scris urmăritorii vedetei.

Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă

Anca Țurcașiu este adesea complimentată pentru silueta de invidiat pe care o are, la 53 de ani, iar fanii se întreabă . Pentru a-și putea menține silueta, artista urmează o dietă destul de strictă.

Vedeta are două sau trei mese pe zi, dar are grijă la combinația de alimente. Din meniul artistei lipsesc alimentele prăjite și alte grăsimi, iar dieta e foarte bogată în legume. În plus, concurenta de la Te cunosc de undeva a renunțat la carne de ani buni, dar și la produsele lactate.

În fiecare zi, cântăreața încearcă să facă exerciții fizice pentru tonifiere. Mănâncă foarte multe salate și evită și carbohidrații pentru a-și menține greutatea pe care și-o dorește.