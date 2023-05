Dieta urmată de Anca Țurcașiu. Cum reușește vedeta să se mențină în formă

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Piesele ei răsunau în radiouri cu ani în urmă și chiar și acum, aceasta reușește să ajungă la inimile publicului. De asemenea, vedeta este implicată și în numeroase proiecte.

Dieta care o ajută pe Anca Țurcașiu să se mențină în formă

Pe . Aceasta este partenera lui Jean Gavril, iar până acum cei doi au reușit să îi uimească pe jurați cu transformările lor. Și nu e de mirare, având în vedere că fiecare în parte muncește enorm pentru momentul său.

ADVERTISEMENT

Și totuși cum reușește să se mențină în formă Anca Țurcașiu? Deși are 53 de ani, artista nu își arată deloc vârsta, iar anii parcă nici nu au trecut peste ea. Se pare însă că în spate stă o dietă destul de strică.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre obiceiurile sale zilnice. Aceasta a renunțat la numeroase alimente din rutina ei pentru a putea să slăbească. Mai mult de atât, aceasta a reușit să ajungă la un echilibru și este mulțumită de rezultat.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Anca Țurcașiu are două sau trei mese pe zi, dar este atentă la combinația de alimente. Aceasta are grijă ca alături de proteine să fie mereu legumele. De asemenea, dieta vedetei se bazează pe legume în general, iar alimentele prăjite și alte grăsimi lipsesc total.

Ce mănâncă vedeta în fiecare zi

Mai mult de atât, ea a renunțat inclusiv la lactate, dar și la carne. Și evident, din rutina zilnică a Ancăi Țurcașiu nu lipsește nici mișcarea. Vedeta are grijă să facă măcar o oră pe zi de sport pentru tonifiere.

ADVERTISEMENT

”Vizavi de siluetă – reel-ul acela l-am făcut într-un moment în care am vrut să dau jos trei kilograme și am reușit. Am mâncat foarte puțin, o singură dată pe zi. Acum nu mai fac asta. Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește.

Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a spus Anca Țurcașiu pentru .

ADVERTISEMENT

Amintim că recent, vedeta a atras un val de critici tocmai din cauza alimentației.