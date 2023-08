Ce s-a ales de Babană de la Chefi la cuțite. Din ce face bani și legătura secretă cu Sandra Izbașa

Ce s-a ales de Babană, fostul concurent în sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite? FANATIK i-a aflat cele mai bine păzite secrete și știe din ce face acum bani.

Ce s-a ales de Babană după participarea la Chefi la cuțite

Răzvan Florin Babană are tot anul ocupat de muncă! Carismaticul ex-participant în concursul culinar de la Antena 1 este organizator de evenimente, iar printre marile evenimente care au intrat pe mâna lui anul ăsta s-a aflat și nunta fostei gimnaste , cea care a avut loc la finalul lunii iulie.

Babană de la Chefi la cuțite a dezvăluit că un buchet de mireasă precum cel ales pentru Sandra Izbașa ajunge să coste chiar și 800 de euro. Organizatorul de evenimente a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că studiază atent fiecare mireasă înainte să se apuce de treabă, devenind un mic stalker, căci le ia la puricat conturile de pe rețelele de socializare.

Babană i-a făcut nunta Sandrei Izbașa

„Atunci când vine vorba de evenimente, studiez cu atenție fiecare mireasă. Îi studiez profilul de Facebook, profilul de Instagram și mă uit să văd ce fel de flori postează. Discut despre florile lor preferate, despre nuanțe, despre tot ce visează ele. Le cer să îmi arate modele cu ce vor, decorațiuni și așa mai departe. Eu pot să reproduc totul unu la unu.

Cât despre buchetul Sandrei, din punctul meu de vedere, am considerat că e singura persoană din România care poate să introducă un nou concept, adică să aibă un buchet în formă de cerc și m-am dus automat cu gândul la cercurile de la Olimpiadă și am zis că ea neapărat trebuie să aibă așa ceva.

A avut niște emoții, dar a fost foarte încântată. Costul unui buchet precum l-a avut ea ajunge până la 800 de euro, căci e lucrat manual, e și manopera la mijloc”, ne-a dezvăluit Babană despre buchetul de flori purtat de mireasa Sandra Izbașa.

Răzvan comandă florile pentru evenimente din străinătate

Babană de la Chefi la cuțite ne-a mai spus că florile nu le comandă de oriunde, ci acestea vin, de multe ori, de peste mări și țări. a mai dezvăluit, totodată, și care e prețul pentru care se implică în a pune totul la punct pentru clienții săi. Suma pe care o solicită pentru simpla prezență și documentarea ca evenimentul să iasă ca la carte este de 500 de euro. Evident, nu organizează un eveniment doar din această sumă, Babană discutând cu contractorii săi toate detaliile și bugetul în care trebuie să se încadreze de la bun început.

Răzvan nu ar putea face totul de unul singur, deși se implică extrem de mult, ajungând să doarmă câte 4-5 ore pe săptămână.

„De multe ori dau lucruri bonus de la mine”

„Pot să zic acum, cu mâna pe inimă, că am o echipă de aur. Lucrăm cu un chef bucătar care e profesor, care a câștigat un campionat mondial, la Luxembourg. Sunt fericit că mi-am făcut această echipă. Sunt, cumva, împlinit și sufletește. Știu că cineva îi acolo, îmi apreciază munca. E pasiune pură. E iubire infinită față de oameni. Bocesc la fiecare dans al mirilor. Am pielea de găină când sunt momente importante. Toate lucrurile pe care le fac pentru clienții mei vin din suflet.

Dezavantajul mai e că sunt oameni care spun că sunt extraordinar de scump. De multe ori dau lucruri bonus de la mine, pentru că vreau să îi susțin. Păstrez legătura cu toți clienții mei 24 din 24. Ba chiar mai mult, și când am fost în vacanță în Tunisia am stat doar două ore la plajă. Am stat numai în videocall-uri cu clienții mei să stabilim ce e de făcut pentru evenimentele pe care le aveam programate după ce mă întoarceam din concediu”, a dezvăluit Babană de la Chefi la cuțite pentru FANATIK.

Babană de la Chefi la cuțite, sacrificii uriașe de dragul muncii

ne-a mai mărturisit că are în prezent 3 săli pentru evenimente și că în curând o va deschide pe cea de-a patra, care va fi un fel de hambar amenajat în stil american.

Revenin la munca sa, Răzvan ne-a povestit, în continuare, de unde aduce florile pentru ocaziile care îi fură orele de somn.

„Eu încerc să mă încadrez în bugetele clienților. Eu comand florile din Columbia, Ecuador și Olanda. Și acolo există o bursă de flori care oscilează săptămânal ca prețuri. Nu le dau clienților prețurile finale. Pentru simpla mea prezență și organizarea evenimentului și dansului mirilor, onorariul meu este de 500 de euro.

Partea cu somnul e cea mai neplăcută din această meserie. În perioada asta, ajung să dorm undeva la 4-5 ore pe săptămână. Eu stau de la început până la sfârșitul evenimentului. Vine o putere și de undeva de sus. Am momente în care pot să dorm și 10 minute în picioare și, efectiv, îmi revin. Cu toți clienții mei fac o simulare de preț și nu îi las să depășească targetul. Țin aproape de buzunarul fiecăruia, să fie bine și pentru mine, și pentru ei. Avem undeva la 70-80 de ospătari, e greu numai să le știi numele”, a completat Babană de la Chefi la cuțite, în exclusivitate pentru FANATIK.

500 de euro, avansul pe care Răzvan Babană îl solicită de la miri

Cele mai aglomerate luni din an pentru organizatorul de evenimente sunt august și septembrie. În cinci zile, acesta are opt evenimente. El organizează totul. Mirii (în cazul unei nunți) plătesc întreaga sumă după eveniment. Suma de 500 de euro este, așadar! E un fel de avans pe care Babană îl primește de la clienți.

Babană a vorbit și despre una din cele mai emoționante și complicate evenimente pe care le are în agendă, o agendă care se conturează deja până în anul 2026. Este vorba despre o nuntă programată pe 16 septembrie 2023.

„Cea mai grea nuntă din anul ăsta va fi pe 16 septembrie, amândoi mirii fiind în scaun cu rotile”, a încheiat Babană.