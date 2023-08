Ce s-a ales de Dan Bordeianu, îndrăgitul actor care a bucurat milioane de români. Ce face acum, după ce a jucat în Numai Iubirea și s-a despărțit de Adela Popescu

Ce mai face Dan Bordeianu, actorul care în urmă cu 18 ani îi fascina pe români prin rolul său din telenovela ”Numai Iubirea”? De asemenea, a captat atenția unei țări întregi și prin povestea de dragoste pe care a trăit-o cu actrița Adela Popescu.

Ce face Dan Bordeianu de când nu mai apare la TV

. De o bună perioadă s-a retras din lumina reflectoarelor și mulți fani s-au întrebat care mai este viața sa actuală. Aflați că actorul nu a renunțat la profesia care l-a consacrat, iar în plan sentimental și-a găsit o altă parteneră de viață.

ADVERTISEMENT

ci joacă mai mult pe scena teatrului și în diferite filme care-i apar în cale. De exemplu, anul trecut, Dan Bordeianu a interpretat personajul principal în drama ”Căutătorul de vânt”, regizată de Mihai Sofronea.

În ”Căutătorul de vânt”, Dan Bordeianu este un bărbat pe nume Radu, care primește un diagnostic sever din partea medicilor și, mai mult de atât, că mai are doar câteva luni de trăit. Vestea îl va năuci pe Radu, care va începe o luptă cu viața și cu trăirile interioare.

ADVERTISEMENT

Dan Bordeianu, pasionat mai mult de teatru

, Dan Bordeianu are o mulțime de fotografii din timpul pieselor de teatru. În trecut, își uimea admiratorii după ce le-a dezvăluit că actor a ajuns din pură întâmplare și că celebritatea l-a luat prin surprindere.

Dan Bordeianu s-a visat de mic electrician, inginer spațial sau pilot de aeronavă. Mai târziu, odată cu trecerea anilor, când a venit timpul să urmeze studiile superioare, a ales să facă Dreptul. Însă, aici și-a dat seama că nu se regăsește, așa că a abandonat facultatea încă din primul an.

ADVERTISEMENT

”Am ajuns să joc din întâmplare, așa mi-a și plăcut. Nu știu dacă mi-a plăcut atunci sau când mi-am dat seama că sunt bun la asta. Nu am visat să fiu actor, pur și simplu s-a întâmplat. Relația cu meseria mea este serioasă, dar sunt destul de relaxat”, spunea Dan Bordeianu cu mult timp în urmă.

Cu cine este căsătorit Dan Bordeianu

În plan sentimental, Dan Bordeianu este căsătorit din 2015 cu Teodora Bordeianu, alături de care are o fetiță. Cele două stau departe de lumea publică, în pofida notorietății lui Dan Bordeianu. Actorul și soția sa și-au făcut nunta într-un cadru restrâns, departe de ochii curioșilor.

”Am vrut o nuntă în termenii noștri, fără tam-tam, presă și nebunii și așa ne-a și ieșit. A fost în familie, un eveniment discret și atât. Nu am simțit nevoia să folosesc căsătoria noastră ca un material de PR. (…) Petrecerea a avut loc la un restaurant amplasat pe malul lacului Cernica. După nuntă am avut o săptămână de miere și am fugit într-o zonă caldă.”, a mai transmis actorul.