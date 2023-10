Ce s-a ales de Daniel Iordăchioaie, interpretul de muzică ușoară iubit de milioane de români. Ce face acum artistul, după ce nu a mai apărut la TV

Daniel Iordăchioaie, cântărețul de muzică ușoară îndrăgit de milioane de români, pare că s-a retras într-un con de umbră de câțiva ani. Cândva era mai mereu prezent pe micile ecrane și cucerea publicul prin melodiile lui, unele dintre ele fiind și astăzi în vogă.

Ce mai face artistul Daniel Iordăchioaie. A renunțat la muzică?

”Mă-ntorc la tine mare albastră”, ”Pe furiș”, ”Dacă într-o zi mă vei iubi”, ”Angela”, ”Vino, iubire!” sunt unele dintre piesele lui Daniel Iordăchioaie care au fascinat publicul român. Prima menționată a fost reinterpretată de artiștii noii generații și a ajuns din nou un hit. Totuși, ce mai face acum Daniel Iordăchioaie?

Renumitul solist are în prezent vârsta de 55 de ani și s-a reprofilat. Totuși, . Daniel Iordăchioaie este în prezent regizor de spectacole, ceea ce înseamnă că se ocupă de diferite evenimente artistice.

Ca regizor de platou, Daniel Iordăchioaie ține legătura cu mulți dintre foștii colegi de breaslă, deoarece se ocupă de concertele lor. Cel puțin acest lucru reiese din postările de pe rețelele de socializare. solistul își menține la curent fanii cu viața actuală, postând imagini în care apare de diferiți cântăreți.

Totodată, Daniel Iordăchioaie se mai ocupă și de muzică atunci când are ocazia. Anul trecut, de exemplu, Adrian Enache l-a invitat să cânte alături de el, iar la final Daniel Iordăchioaie a vărsat câteva lacrimi.

”Pentru că se acumulase foarte multă emoție și stres, dar și oboseală. A fost un moment… am simțit așa, să vărs lacrimi, ca o descătușare. Un moment pe care mi l-am permis pe scenă. Pentru că am zis să arătăm lumii că noi chiar am muncit acolo…

Cineva care muncește ajunge și la un prag de stres, și la un prea plin emoțional și așa, după cum s-a văzut, publicul a reacționat foarte frumos. De acolo s-a legat ceva emoțional și mai mulți colegi au lăcrimat pe scenă după aceea.

Și publicul a reacționat frumos, și când ai un feedback așa, la ceea ce simți tu… lucrurile se întâmplă, așa, ca un bulgăre de zăpadă care să dea amploare…”, a explicat artistul într-un interviu pentru

Daniel Iordăchioaie, divorțat

În plan personal, Daniel Iordăchioaie este divorțat de zece ani. Din 2000 până în 2013 a fost căsătorit cu Nouria Nouri, iar din căsnicie au rezultat doi copii, respectiv o fiică, pe nume Salma Nicole Iordăchioaie și un fiu, pe nume Darius Iordăchioaie.

Motivul din care căsnicia lui Daniel Iordăchioaie nu a mai rezistat ar fi fost infidelitatea lui. Din momentul în care soția lui a aflat, totul s-a terminat. În anul 2020, artistul a mai avut parte de un moment dificil în viață, moartea tatălui său.