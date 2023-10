Ozana Barabancea are un nou loc de muncă: ”Nu o fac pentru bani. Efectiv îmi place”

Ozana Barabancea are un nou job pe lângă cel de jurat al emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Soprana în vârstă de 54 de ani este entuziasmată și spune că nu își practică meseria pentru beneficiile financiare ci pur și simplu pentru că îi place.

Care este noul loc de muncă al Ozanei Barabancea

Ozana Barabancea a revenit la catedră. Cântăreața este profesoară de canto la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București și la Școala de Artă din Capitală. Elevilor de liceu nu le-a mai predat până în prezent, însă celor de gimnaziu da.

De altfel, interpreta este profesoară cu jumătate de normă pentru elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XII-a. Se declară fascinată de a-i învăța pe tineri muzică, să le deslușească bunele practici ale rolului de artist. Ozana Barabancea pune banii din învățământ pe loc secund, datorită sentimentului de satisfacție cu care își îndeplinește meseria.

”Sunt profesoară la Școala de Artă și la Dinu Lipatti. La aceeași școală a fost profesoară și regretata Mihaela Runceanu. Îmi place foarte mult. Îmi place să predau. Nu o fac pentru bani, o fac pentru că efectiv îmi place ceea ce fac. Îmi place să lucrez cu tinerii, să le predau.

Sunt profesoară cu jumătate de normă pentru elevi de clasele a lX-a, a X-a și a Xll-a. Este o premieră pentru mine. Eu nu am mai predat niciodată pentru elevii de liceu, însă la Școala de Artă am mai predat în trecut”, a declarat soprana pentru

Ozana Barabancea s-a apucat de doctorat. Are și 3 mastere pe lângă

Soprana este dedicată studiului. La cei 53 de ani s-a apucat și de doctorat. Specializarea se numește ”Artele Spectacolului” și o urmează la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Aceasta, după ce a terminat o facultate și trei mastere.

”Am 3 mastere – în dirijat cor, al doilea în educație muzicală contemporană și al treilea e în dirijat orchestră. Între timp, am intrat și la doctorat, dacă n-am ce să fac. Asta e, nimeni nu e perfect. Am intrat la Sibiu, la Universitatea Lucian Blaga, la Artele Spectacolului, cu o temă foarte interesantă: Funcțiile muzicianului în artele spectacolului”, a mai precizat cântăreața.

. Pe lângă cariera artistică, face parte de ani buni și din juriul emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de pe Antena 1. În plan personal, este divorțată din anul 2004, după ce soțul i-ar fi fost infidel.

Din mariajul cu fostul partener de viață, . Într-un interviu mai vechi, solista a mărturisit că a suferit enorm în urma divorțului, dar cu timpul l-a iertat pe tatăl copiilor și păstrează astăzi cu el o relație amiabilă.

”Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra. Ne-am iertat și cu fostul soț. A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat”, a declarat Ozana Barabancea.