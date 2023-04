Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, actorul care a făcut fericiți milioane de români. Ce face acum, după ce a renunțat la celebritate

Vă mai amintiți de Ovidiu Cuncea, actorul care apărea cu gâsca ”Francesca”, la ”Ciao Darwin” sau la ”Vreau să fiu mare vedetă?” Ce s-a ales de cel care făcea milioane de români să râdă? Într-un interviu acordat de curând, Ovidiu Cuncea a vorbit despre viața lui, din prezent.

. El reușea să amuze telespectatorii nu doar prin aparițiile cu ”Francesca”, ci și prin fizicul său. Nu aveai cum să nu-l recunoști datorită mustaței sale imense și a părului cârlionțat.

În ultimii ani, Ovidiu Cuncea a intrat într-un con de umbră. Puțină lume știe de ce a renunțat la celebritate și lumina reflectoarelor, dar și prin ce drame a trecut. Viața l-a pus la grele încercări o perioadă, iar el a ales alt drum profesional.

Ovidiu Cuncea și-a deschis sufletul oamenilor care l-au îndrăgit, într-un interviu acordat jurnalistei Cristina Șișcanu, la Metropola TV. Asta după ce și-a pierdut părinții și soția.

Părinții lui Ovidiu Cuncea au decedat unul câte unul, la scurt timp. După ce și-a înmormântat tatăl, într-o zi de marți, după două zile, joi, a primit vestea că și-a pierdut și mama. Momentul l-a devastat pe fostul actor și, de parcă nu era suficient, după o perioadă tot scurtă i-a plecat și soția în lumea de dincolo.

Înainte ca soția să-i moară, Ovidiu Cuncea a divorțat de aceasta. Îi aduc aminte de ea cei doi copii, un fiu și o fiică, veniți pe lume în timpul mariajului. ”Au fost trei înmormântări una după alta”, spune fosta vedeta despre oamenii dragi pe care i-a pierdut.

”Eram la ziua lui tata, știam că are un cancer la prostată, nu era ceva foarte grav, dar avea și niște probleme la inimă. L-am văzut la 17 august eu am plecat la Fălticeni, aveam o filmare, pe 26 august a plecat dintre noi. Pe mama când am văzut-o apoi, mi-a zis „l-am iubit”.

Plecaseră amândoi spre spital la o colegă de-a mea, era șefă de secție acolo. L-am înmormântat pe tata marți, joi mi-a murit mama, am înmormântat-o sâmbătă. Perioada aia a fost cea mai grea din viața mea și a apoi imediat a fost și plecarea fostei mele soții, care au fost trei înmormântări una după alta”, a mărturisit emoționat actorul Ovidiu Cuncea,

Câți bani făcea Ovidiu Cuncea prin aparițiile sale pline de umor

În urma celor trei înmormântări, Ovidiu Cuncea a mai mărturisit că s-a simțit extrem de abătut, încât nu avea aer când mergea pe stradă. Totul, până într-o zi când a decis să ia calea credinței, spre uimirea tuturor celor îl cunoșteau.

Odată cu preoția, Ovidiu Cuncea a abandonat nu doar faima, ci și câștigurile imense. Pentru sursa menționată, el a dezvăluit că obținea sume colosale la ”Vreau să fiu mare vedetă”. Salariul său lunar era de 10.000 de euro, bani care valorau mai mult decât timpurile actuale, pentru începuturile anilor 2000.