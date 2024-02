Ce s-a ales de Răzvan Spiridon, fostul prezentator de la Pro TV. A făcut o adevărată avere alături de soția lui, Andreea Liptak

Răzvan Spiridon a fost unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la PRO TV. În urmă cu mai bine de zece ani, acesta s-a aflat la pupitrul știrilor sportive. Însă, în urma unei situații destul de controversate, atât el, cât și partenera lui s-au văzut nevoiți să se retragă din televiziune.

Răzvan Spiridon și Andreea Liptak sunt împreună din 2003

În urmă cu mai bine de 10 ani, Răzvan Spiridon prezenta știrile sportive la PRO TV. Aceea a fost rampa lui de lansare și principala ocazie în care cei de acasă l-au cunoscut. Însă, jurnalistul nu a stat prea mult la PRO TV.

ADVERTISEMENT

La vremea aceea, Răzvan Spiridon se iubea cu Andreea Liptak, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la PRO TV. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar relația lor a devenit solidă în scurt timp. Drept dovadă, formează un cuplu și în prezent.

Andreea și Răzvan s-au implicat într-o . Jurnalista a fost concediată de la PRO TV, după ce s-a aflat că, împreună cu partenerul ei au pus bazele unei afaceri cu produse cosmetice de tip piramidal. Trustul TV a negat aceste informații, iar la scurt timp, Andreea Liptak a fost înlocuită cu Lavinia Petrea și cu Andreea Marinescu.

ADVERTISEMENT

Retrasi din televiziune, Răzvan Spiridon și frumoasa lui soție s-au ținut de plan. După toată munca și eforturile depuse, cei doi au început să cunoască succesul. Afacerea lor merge ca pe roate, iar în prezent, cei doi au devenit milionari în euro.

Cei doi dețin una dintre cele mai de succes afaceri din domeniul cosmetic

care face parte dintr-un lanț multinațional. Cei doi sunt specializați în comercializarea de cosmetice și suplimente nutritive. Deși a fost un domeniu nou pentru ei, se pare că determinarea și ambiția i-au ajutat să devină din ce în ce mai buni.

ADVERTISEMENT

Andreea Liptak a recunoscut că motivația de a da lovitura în lumea afacerilor a venit din cauza greutăților din copilărie. Fosta jurnalistă nu s-a ferit nicio secundă să admită că a avut o copilărie grea și că părinții ei erau prost plătiți.

Ba mai mult, aceasta și-a amintit că începuturile ei la PRO TV nu au fost deloc unele ușoare. Înainte de a avea statutul de prezentatoare, aceasta a trebuit să muncească 6 luni fără să fie plătită, fiind singura ocazie prin care putea demonstra că este bună în ceea ce face.

ADVERTISEMENT

”M-am angajat la PRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a spus Andreea Liptak, potrivit

La fel ca în cazul soției sale, Răzvan Spiridon și-a dedicat două decenii pasiunii sale pentru jurnalist. În prezent, acesta se introduce ca fiind dezvoltator global de business. În afară de asta, din 2015 și până în prezent, Răzvan mai este și acționar al unei companii internaționale.