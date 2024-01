Afacerea cu care a dat lovitura un român întors din Italia. Din ce face bani: “În două luni am pus cât n-am pus tot anul”

Bărbatul din Iași este inginer electrician, îl cheamă Eusebiu Ghilan și a plecat acum 20 de ani în Italia, Germania sau Austria, unde a încercat diverse joburi. A renunțat la inginerie tocmai pentru că nu se plătea bine în România, însă acum s-a întors și și-a pus pe picioare propria afacere.

Din ce face bani: “În două luni am pus cât n-am pus tot anul”

Nu ar fi dus-o rău în străinătate, însă dorul de casă nu i-a dat niciodată pace. S-a hotărât să lase Europa și să se întoarcă în țară. Și-a lăsat soția și fiul în Austria, fiind nesigur că va avea succes la reîntoarcerea în țară. Povestește cum a fost inclusiv DJ a Radio în Torino, printre altele.

”Greu cu munca în Italia. DJ de radio am fost, la Asociaţia Română Flacăra din Torino am fost director de comunicare, am fost de toate, doar ca electrician nu am găsit de lucru. În 2006, mi-am luat o maşină din Germania şi aşa am cunoscut un tip care avea firmă de instalaţii electrice, dar n-avea decât doi angajaţi pe atunci.

Nu-i rău de trăit, nu-i rău, dar tu, venind din afară, ca străin, oricum eşti privit de sus. Asta-i povestea tuturor românilor, nu-i numai povestea mea. Bine, eu am fost, să zicem, un caz fericit, că am făcut doar electricitate şi acolo, în şantierele din Germania, nu a fost cazul să fiu umilit sau să lucrez din greu.

Asigurări, carduri, totul tot, cum fac nemţii. Pot spune că am fost băiat norocos la faza asta. Am pornit-o aşa, întâi prin mijlocul Germaniei, am ajuns prin la Karlsruhe şi tot aşa, până la Munich, apoi m-am dus în Austria. Am stat doi ani şi acolo, mi-am cumpărat o casă”, își începe povestea bărbatul.

, de prietenii de aici. ”Dorul de casă te omoară. Dorul de mâncarea de acasă, dorul de familie, de prieteni. Stai cât stai acolo, dar te duci cu capul, devii ca ei. Ei sunt ca roboţii şi am devenit şi noi roboţi pe lângă ei. Casă – serviciu, casă – serviciu, serviciu-casă. Duminica mă mai salvam, pe la biserică, mă mai duceam să mă mai întâlnesc cu români. Şi asta-ţi e viaţa în străinătate”, povestește românul conform

Afacerea pusă pe picioare de un român venit din Italia

Revenit în țară, ieșeanul și-a găsit mai mulți oameni pe care i-a pus să se ocupe de instalațiile electrice, însă a fost dezamăgit crunt. ”Mi-am imaginat că o să vin în România şi o să fac o echipă aşa de, vreo zece oameni, cinci şi încă cinci, că o să am două echipe pentru lucrări pe instalaţii electrice. Eventual şi pe fotovoltaice.

Însă, am constatat că nu se lucrează. Stai tot timpul cu gura pe ei, dar când nu eşti acolo, fac ce vor: A plecat fraierul? Bun, hai să ne vedem de TikTok, de ţigări, de toate astea”, povestește bărbatul, vizibil deranjat de modul în care unii români văd munca. S-a reorientat instant spre instalarea de panouri fotovoltaice și a dat lovitura!

Programul Casa Verde a fost pentru el o oportunitate excelentă de a-și dezvolta afacerea și de a promova energia verde în țara noastră. ”Eu mi-am achiziţionat o bucată de teren de 2000 de metri la Hlincea şi vreau să-mi pun panouri, sa fiu independent energetic. Şi am văzut că tot mai mulţi ieşeni încep să conştientizeze că e bine să-şi obţină independenţa asta energetică.

Am montat şi la Antibiotice aici, în Iaşi, pe halele de acolo. În două luni am pus panouri, cât n-am pus tot anul. În afară de lucrarea de la Antibiotice am mai avut firme private dar şi clienţi persoane fizice care ne-au contactat”, a concluzionat, fericit, bărbatul.