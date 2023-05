Ce s-a ales de Suzi Curcă din La bloc, actrița care a bucurat milioane de români. Ce face acum Luminița Erga, după ce n-a mai apărut la televizor

Ce s-a ales de Suzi Curcă din , actrița care a bucurat milioane de români. Ce face acum vedeta de 53 de ani, după ce n-a mai apărut la televizor. Nu a renunțat definitiv la cariera artistică și joacă în continuare.

Cum arată și ce ocupație are Suzi Curcă din serialul La bloc. Actrița Luminița Erga nu mai apare pe micile ecrane de mult

Suzi Curcă a fost unul dintre personajele centrale din producția La Bloc, difuzată la Pro TV, în care a jucat în perioada 2002 – 2008, doar că puțină lume știe cum arată în prezent și ce ocupație are. Luminița Erga este foarte discretă.

A dispărut oarecum din lumina reflectoarelor și nu apare foarte des la emisiuni. În momentul de față joacă pe scena teatrului Nottara, dar poate fi urmărită și în filme, unul dintre acestea fiind Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (2021), în regia lui Radu Jude.

De asemenea, actrița a făcut parte din distribuția serialului Videochat, unde personajul său a experimentat o viață plină de picanterii. În pelicula joacă rolul unui manager, în timp ce ceilalți nu sunt deloc mulțumiți de ei înșiși.

Ultimul corupt din România este un alt film în care apare Suzi Curcă din La Bloc. Totodată, Luminița Erga a jucat în drama Somewhere in Palilula, precum și în Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1993).

Pe plan personal, actrița este căsătorită de peste 27 de ani cu Valentin Teodosiu. Cele două vedete au două fiice gemene, Irina și Catinca, care se apropie de vârsta majoratului. Adolescentele sunt pasionate de baschet și dans.

Luminița Erga, între carieră și viața de familie

Suzi Curcă din serialul La bloc încearcă să se împartă între carieră și viața de familie. Vedeta originară din Râmnicu Vâlcea își face timp pentru toate. În plus, este o persoană care strânge fonduri pentru cei care au nevoie de ajutor.

„Când nu joc în seriale sau filme fac teatru. Sau gătesc, fac curățenie, încerc să fac educație unor fete și să mă înțeleg bine cu soțul. Ar fi aiurea să spun că-mi ies toate, dar eu nu mă las!”, spunea Luminița Erga în urmă cu ceva timp în emisiunea La Măruță, conform .

Mai mult decât atât, actrița este foarte atentă la imaginea pe care o afișează în online, acolo unde publică imagini și diferite cauze umanitare. Are un corp de invidiat la 53 de ani și mereu este în pas cu moda prin intermediul ținutelor sale.

Vedeta obișnuiește să poarte adesea haine casual și elegante, stilul său vestimentar fiind unul care inspiră un aer tineresc. Suzi Curcă este complet schimbată față de cum o știau fanii din producția La bloc.