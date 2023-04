Ce s-a ales de Bella din La bloc, actrița care a bucurat milioane de români. Ce face acum Alina Chivulescu, după ce n-a mai apărut la TV

Ce s-a ales din Bella din La bloc, faimosul serial romînesc. Alina Chivulescu se ocupă acum cu alte lucruri și nici nu mai stă în România.

Ce s-a ales de Bella din La bloc. Ce face acum actrița Alina Chivulescu

Alina Chivulescu, faimoasa actriță din La bloc, nu mai apare la TV decât foarte rar. Aceasta a renunțat la viața mondenă și chiar s-a mutat din țară.

Cunoscută pentru rolul Bellei din Alina Chivulescu nu mai este atât de activă în același domeniu. Aceasta s-a și mutat alături de soțul ei, Dan Chișu.

Cei doi locuiesc pe , dar actrița mărturisea că vine destul de des în București. Aceasta chiar spunea că este stewardesă în ultima vreme, iar după pandemie a venit și pensionarea, deși nu o dorea neapărat.

Bella din La Bloc a mai spus că mereu i-a plăcut să fie o persoană ocupată, dar acum are mult timp liber. „Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața.

Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă îl am foarte liber.”, spunea actrița, la Pro TV.

Alina Chivulescu este măritată cu Dan Chișu

Alina Chivulescu și Dan Chișu s-au căsătorit acum patru ani, dar sunt împreună de opt. Cei doi s-au mutat în Franța după căsătorie.

Dan Chișu povestea cum s-a întâlnit cu frumoasa lui soție, considerată a fi una dintre cele mai atractive actrițe din țară. Ambii erau la un notar să divorțeze și de acolo au început să se cunoască mai bine.

Abia în anul 2014 a început între ei o relație propriu-zisă și de atunci sunt de nedespărțit. Cea mai recentă producție în care apare Alina Chivulescu este din 2022, anume Ruxx.