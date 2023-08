Ce s-a ales de Vlad și Cătălina de la Mireasa. Cu ce se ocupă după terminarea emisiunii

Ce s-a ales de Vlad și Cătălina de la Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în marea finală. Iată ce fac acum, la câteva luni de la terminarea emisiunii.

Vlad și Cătălina sunt împreună și acum. Cei doi au și o afacere împreună, un salon de cosmetică.

Vlad a spus că el și soția lui lucrează la salon, iar de la toamnă va face un curs de cosmetică și Cătălina pentru a putea să aibă și ea propriile cliente.

„Încercam să ne împăcăm unul pe altul, dar nu știam cum să facem. Am cedat amândoi. Lucrăm la salon, Cătălina cu programările, iar eu cu munca fizică. Din octombrie începe cursul de cosmetică.”, a mărturisit Vlad la Mireasa.

Foștii concurenți de la Mireasa au vorbit despre copii

Cei doi soți spun că se înțeleg foarte bine și că au avut o singură ceartă până acum. Ambii căutau să se împace după ceartă pentru că se iubesc mult.

Referitor la copii, Cătălina de la Mireasa a spus că au avut aceste discuții, dar au decis să mai aștepte câțiva ani înainte de a deveni părinți.

„Ne-am certat din ceva banal, ne părea rău amândurora, eram așa triști. Plănuim să ne deschidem un salon. Am avut momentul ăsta (n.r. referitor la a face copii), dar am decis să mai asteptam un an, doi.“, a declarat Cătălina la Mireasa.

Cei doi au mai făcut un gest de iubire. S-au tatuat amândoi cu un simbol reprezentativ pentru relația lor, încă de pe vremea când erau în casa Mireasa.

și-au tatuat câte un șoricel, pentru că așa o alinta acesta pe iubita lui, la cinci luni de relație.