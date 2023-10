Ce s-a petrecut la mormântul lui Nosfe, la un an de la moartea artistului. Gestul făcut de văduva lui, Mădălina

La mormântul lui Nosfe au loc momente tulburătoare. Ce gest a făcut văduva artistului, Mădălina Crețan? Se împlinește un an de la moartea artistului, iar acesta nu a fost deloc uitat.

Ce s-a petrecut la mormântul lui Nosfe, la un an de la moartea artistului

Tragedia a avut loc chiar acasă, pe 16 octombrie. Nosfe a suferit un infarct, iar deși ambulanța a ajuns rapid, a fost confirmat decesul. De atunci, soția acestuia, Mădălina Crețan, trăiește un adevărat calvar.

Ce se întâmplă acum la mormântul lui Nosfe? Atât apropiații acestuia, cât și familia, s-au adunat pentru parastasul de un an. Iar ce se întâmplă acolo este de-a dreptul tulburător, spun cei de la .

Evenimentul i-a răscolit atât pe membri Șatra B.E.N.Z cât și pe soția și fiica artistului. Mădălina Crețan a apărut la mormântul lui Nosfe îmbrăcată într-un costum negru, alături de o pereche de ochelari de doar care să îi ascundă lacrimile.

Momente dificile pentru Mădălina Crețan

Mormântul artistului a fost luat cu asalt și de cei care l-au cunoscut. Aceștia au îmbrățișat-o pe văduva artistului, fiindu-i alături în aceste momente grele. Printre cei care s-au adunat la mormântul lui Nosfe se numără și Lu-k Beats, Rava și chiar Jean Gavril și iubita lui.

Colegii de trupă au ajuns și ei acolo, iar situația este una cu adevărat delicată. Menționăm că Mădălina Crețan și fiica ei au avut de traversat momente tulburătoare în ultimul an de zile. Chiar văduva lui Nosfe a povestit că nu a fost deloc ușor pentru ea.

Iar asta cu atât mai mult în condițiile în care i-a fost alături soțului ei până în ultimul moment.

„Eu am fost cu el în seara aia. El îmi spunea doar că băuse foarte mult acid că simțea că are un nod în capul pieptului și că, dacă o să reușească să dea gazele respective afară, o să fie ok.

În rest, el a avut acest sentiment din timpul concertului și am coborât cu el de pe scenă, iar eu atunci l-am supus unui interogatoriu, adică m-am speriat și m-am gândit că poate de la oboseală, de la emoții, poate să fie ceva mai grav decât crede el”, a povestit soția lui Nosfe pentru Antena Stars.