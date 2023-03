S-a aflat abia acum adevărul despre moartea lui Nosfe. Văduva artistului a rupt tăcerea: „S-a chinuit!”

Moartea lui Nosfe a îndurerat industria muzicală din România, iar pe seama dispariției rapper-ului s-au făcut o serie întreagă de speculații. Cântărețul a încetat din viață anul trecut, pe 16 octombrie, după ce a acuzat stări de rău în timpul unui concert.

Moartea lui Nosfe, grăbită de industria muzicală? Văduva artistului rupe tăcerea

Medicii au anunțat imediat cauza decesului acestuia, un infarct. Despre moartea lui Nosfe s-au făcut o serie întreagă de speculații, ba că era mult prea solicitat, lansându-se acuzații către cei care țin frâiele industriei muzicale apropo de stresul care își pune amprenta asupra muzicienilor, ba că ar fi consumat anumite substanțe interzise care i-ar fi grăbit infarctul.

După câteva luni bune, și-a făcut curaj și a vorbit despre acest subiect extrem de sensibil. Cu ideile adunate, dar cu o durere care nu va dispărea niciodată, Mădălina a făcut câteva dezvăluiri care fac lumină în acest caz.

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, văduva a răspuns la o întrebare-cheie, care i-a măcinat inclusiv pe colegii de breaslă ai lui Nosfe. Întrebată dacă i-a grăbit sfârșitul industria muzicală, Mădălina a spus că pe Nosfe nu l-a omorât nimeni, dar a avut perioade în viața sa în care s-a chinuit mult, ca orice alt om.

Mădălina, despre moartea lui Nosfe: „S-a chinuit. I-a bătut inima mai tare în niște zile”

„Recția mea este că a avut perioade în viața lui în care s-a chinuit, ca noi toți, din cauza jobului, a familiei, din cauza traficului și așa mai departe. Nu consider că pot să pun degetul un motiv și ăsta e motivul pentru care s-a întâmplat asta. Așa a fost să fie.

Chiar nu pot să acuz și să spun că industria e de vină, Da, a contat, poate la nivel psihic. I-a ținut creierul încărcat, l-a stresat, poate din aceste motive i-a bătut inima mai tare în niște zile. Nu a tras cineva pe trăgaci cu pistolul asupra lui”, a declarat văduva lui Nosfe în

Mădălina a mai spus că a fost surprinsă de textele pe care Nosfe le scria în ultimul an. De aici se naște o altă întrebare: și-a prevăzut moartea Nosfe?

Fata artistului a simțit că Nosfe a murit: „Noi pe Iris nu am mințit-o niciodată”

„Sunt foarte multe piese scrise folosind verbe la trecut. Și atunci… E imposibil să nu mă șocheze. Poate dacă ar fi fost aici și le-ar fi ascultat, nu aș fi observat acele verbe la trecut. Ăsta e lucrul care m-a șocat acum, din perspectiva asta. Sunt mai multe versuri”, a declarat Mădălina Crețan.

Văduva lui Nosfe a vorbit și despre cum a trăit fetița lor pierderea tatălui. Iris, cea mică parcă a simțit că s-a întâmplat ceva. „Gimnastica a ajutat-o să treacă peste și o ajută în continuare. Când merge la antrenamente, i se generează o doză de dopamină foarte mare. E înconjurată de muzică, de copii, de dans, de disciplină.

În primul rând, consider că pe această față a pământului, unul din cele mai urâte lucruri e minciuna, chiar și atunci când o facem să protejăm. Noi pe Iris nu am mințit-o niciodată. Iris oricum a simțit. În dimineața aceea, am dus-o la o prietenă de-ale ei. Mămica fetei mi-a zis după că a zis să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati. Ce-aș fi putut să-i spun? Orice variantă pe care puteam să i-o spun era aberantă”, a mărturisit Mădălina Crețan despre cum a simțit fata lor moartea lui Nosfe.