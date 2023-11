Sacrificiile Sorinei Grozav pentru a face handbal. „Nici păpuși n-am avut”

. Sportiva a vorbit despre copilăria sa și despre copilul pe care îl va avea cu Gicu Grozav. Sorina a dezvăluit și cum s-a cunoscut cu fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești.

Ce sacrificii a făcut Sorina Grozav pentru a face handbal

La SUFLET DE RAPIDIST, Sorina Grozav a discutat despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru handbal. Sportiva susține că nu s-a bucurat de copilărie și că focusul a fost spre o carieră profesionistă. Fiica Marianei Tîrcă a discutat și despre planurile de viitor, dar și despre copilul pe care o să îl aibă cu Gicu Grozav.

“Cred că toată viața mea mi-am sacrificat-o, pentru că eu nu am avut vacanțe, nu am avut copilărie. Nu am avut nici păpuși, nu mergeam în excursii. Din copilărie am dedicat totul pentru handbal.

(n.r. Copilul, dacă e băiat, o să joace fotbal?) Nu știu, dar acum sunt vremuri diferite, cu alte posibilități și pentru mine cred că o să fie un ajutor să o am și pe mama alături. Ea își dorea foarte mult un nepot. După ce s-a întâmplat la Brașov nu prea am mai vrut să revină în handbal și voia să își ocupe timpul cu ceva.

Vreau să mai joc handbal și să fac performanță. O să joc până când corpul o să zică gata. Am făcut facultatea de Drept, vreau să profesez și să îmi deschid o afacere”, a declarat Sorina Grozav.

Cum s-a construit relația Gicu Grozav – Sorina Tîrcă: “Pe reţelele de socializare ne-am cunoscut!”

. Cei doi s-au căsătorit în anul 2022: “Poate nu o să vă fină să credeţi, dar pe reţelele de socializare ne-am cunoscut. Mă bucur că relaţia noastră a crescut frumos.

Acum stăm împreună la Bucureşti şi el face naveta la Ploieşti. Mă bucur că suntem într-un punct frumos al relaţiei noastre. Va fi dificil, va fi şi frumos. Nu ştii unde te duce cariera de sportiv. Eu sunt pozitivă şi sunt sigur că o să fie bine.

O să mă ajute şi mama. O să îşi facă timp. Nu mi-e frică. Sunt curajoasă şi sunt sigură că o să fie foarte frumos. Eu am noroc că o să fie şi mama cu mine. O să fie mai comod pentru mine decât pentru ea, probabil. Mă bucur că va fi într-o familie de sportivi. Mi-ar plăcea să fie băiat”.

