Ce salariu are primarul Robert Negoiţă. “Când aţi făcut primul milion de euro?”

Ce salariu are primarul Robert Negoiţă. Dezvăluirea a fost făcută, recent, chiar de edilul Sectorului 3, în cadrul

Ce salariu are primarul Robert Negoiţă, dezvăluiri incendiare

Printre subiectele discutate de cei doi s-a numărat și această chestiune. dacă este un om bogat. Întrebat ce salariu câștiga la primărie, Robert Negoiță a spus că suma încasată se ridică undeva la 15.000 de lei net.

ADVERTISEMENT

La replica moderatorului cu privire la faptul că circulă zvonuri potrivit cărora Robert Negoiță „a intrat bogat în Primărie”, edilul a răspuns că se consideră bogat prin prisma faptului că are cinci copii și o familie frumoasă.

Horia Ivanovici a privit acest răspuns drept o replică folosită, în general, de oamenii politici. În cele din urmă, Robert Negoiță a spus că unele dintre investițiile sale au fost realizate cu ajutorul creditelor bancare.

ADVERTISEMENT

„Am văzut articole în care spuneau că Negoiță e cel mai bogat politician, cu sute de milioane. (…) În alte articole se zice «uite ce datorii are Negoiță la bănci, zeci de milioane de euro. E nenorocit, e rupt».

Adevărul e pe la jumătate, în sensul în care am luat și credite, că fără credite nu te poți dezvolta. (…) Am luat credite și am realizat investiții cu ele. Investiții bine administrate, bine gândite, care au generat profituri și nu profituri mici, într-o perioadă în care în România era mare nevoie”, a mărturisit Robert Negoiță.

ADVERTISEMENT

Când a făcut Robert Negoiță primul milion de euro

De alfel, primarul Sectorului 3 a precizat că, din perspectiva sa, una dintre principalele probleme ale României o reprezintă lipsa spiritului antreprenorial. Robert Negoiță susține că aceasta este o amprentă a perioadei comuniste.

Primarul Robert Negoiță a spus că primul milion de euro l-a făcut în anul 2003, la vârsta de 31 de ani. „Am avut atunci o perioadă bună și am luat niște decizii foarte bune. Eram niște copii, și eu și fratele meu, dar munceam mult. Munceam foarte serios și eram consecvenți.

ADVERTISEMENT

Adică nu eram azi într-o parte, mâine în partea cealaltă. Eram pe treabă și am luat niște decizii foarte corecte atunci”, a adăugat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik Editie Speciala - Horia Ivanovici si Robert Negoita