Robert Negoiţă dezvăluie cât a costat Târgul de Crăciun de la Hala Laminor. “Ce oferim noi n-are nicio legătură cu ce oferă alte târguri”

Sărbătorile de iarnă au transformat marginea de est a Bucureştiului în centru de atracţie şi bucurie, mii de persoane de toate vârstele trecând deja pragul Târgului de Crăciun “Laminor Wonderland” deschis la Hala Laminor. Este primul astfel de eveniment găzduit de, ceea ce a fost odată, una dintre cele mai mari hale industriale din România.

Hala Laminor a fost preluată de Primăria Sectorului 3 în 2014

Primăria Sectorului 3 a preluat Hala Laminor când aceasta se afla într-o stare avansată de degradare, în 2014, la doi ani după preluarea mandatului de primar de către Robert Negoiţă. Procesul de restaurare, consolidare, amenajare interioară și exterioară a început în 2017 şi iată că acum, în 2023, ea găzduieşte unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din ţară.

Invitatul lui Horia Ivanovici într-o Ediţie Specială a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, primarul Robert Negoiţă a vorbit despre procesul de transformare al halei în târg, ca într-un basm, dar a abordat frontal şi chestiuni de ordin practic, legate de muncă şi costuri.

“Toată investiția cu cumpărat cu tot, cred că a fost undeva la 80 de milioane de euro, cu totul”, a dezvăluit Robert Negoiţă, referindu-se la . Cât priveşte Târgul de Crăciun în sine, care îi încântă zilele acestea pe vizitatori, investiţia este mult mai mică, în jur de 0,2% din cheltuielile totale de până acum. “Partea de Crăciun a costat foarte puțin. Discutăm doar de 100-200.000 de euro. Dar nu cred că am ajuns la 200.000”, a mai spus Negoiţă.

Bradul din faţa intrării a costat 7-8.000 de euro

“Bradul natural, adus din Suedia, ne-a costat 3.000 de euro. Iar bradul din faţă cred că ne-a costat 7-8.000 de euro. După acestea vin chestiunile foarte simple, gen ieslea, o sanie cu Moş Crăciun”, a mai spus primarul sectorului 3. “E prima ediție, anul viitor vă asigur eu că va arăta incomparabil mai spectaculos. E prima dată când am făcut un târg”, dă asigurări Robert Negoiţă.

Totodată, acestra a explicat şi raţiunile care l-au condus să organizeze acest târg la marginea oraşului, . “Cartierele nu există din punct de vedere cultural. Nu e deloc în regulă să facem totul la km zero. E absurd. Blocăm orașul și din perspectiva circulației, dar mai ales din perspectiva poluării. De aceea este nevoie să dezvoltăm mai multe centre”, a declarat Robert Negoiţă, în emisiunea lui Horia Ivanovici.

El a explicat şi cum i-a venit ideea de a organiza acest târg, una care i-a stăruit în minte de mai mult timp, însă abia în 2023 a pus-o în practică. “Perioada sărbătorilor de iarnă este o perioadă specială, în care avem nevoie să ieșim din casă, să socializăm, să petrecem timp cu cei dragi.

Într-o perioadă în care vremea este capricioasă, te plouă, te ninge, te bate vântul, e frig, ce oferim noi n-are nicio legătură cu ce oferă alte târguri”, adaugă primarul. Pe lângă faptul că este un târg de interior, acesta se află foarte aproape de staţia de tramvai, de autobuz şi metrou, iar pentru cei care doresc să vină cu maşina, aceştia au la dispoziţie 1.700 de locuri de parcare.

“De ani de zile tot gândesc să facem. Am avut o discuție, inclusiv de anul trecut, să îl facem, dar… Am ratat ocazia anul trecut? Nu. Nu, nu am fost suficient de bine pregătiţi. Doamne ajută, că anul acesta nu ne-a fost ușor, dar am reușit să îl organizăm”, a încheiat Robert Negoiţă povestea Târgului de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 la Hala Laminor.