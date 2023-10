Ce salariu are un curier la Amazon, în Germania. Suma, de ordinul miilor de euro

Cât încasează în fiecare lună, ca salariu, un angajat al companiei Amazon, în Germania. Un român care lucrează la cunoscuta firmă de comerț online dezvăluie care este suma de bani pe care o încasează.

Ce salariu încasează un curier la Amazon, în Germania. Dezvăluirile unui angajat român

În timp ce în România, nu trec de 3.000 – 3.500 de lei, în țările importante din vestul Europei lucrurile sunt diametral opuse. Un livrator de marfă poate ajunge la venituri lunare de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Un român care lucrează pe postul de curier în Germania, la Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a dezvăluit într-o postare pe internet mai multe aspecte ale jobului său.

Conaționalul nostru a publicat pe internet un clip în care descrie mașina pe care o conduce și, un aspect care interesează foarte multă lume, cât câștigă un șofer livrator la Amazon în această țară.

ADVERTISEMENT

Angajatul român dezvăluie că are un program de 8-9 ore zilnic. Fiind plătit la oră, admite că obișnuiește să stea mai multe ore la serviciu. Pe oră primește peste 14 euro. La un calcul simplu, se apropie lunar la 3.000 de euro, iar după toate taxele și impozitele adecvate, rămâne în mână cu 2.100 – 2.300 de euro.

În bani românești ar însemna undeva la 11.000 de lei. În țara noastră, suma e uriașă, însă în Germania nu reprezintă ceva impresionant, date fiind costurile mult mai ridicate ale vieții.

ADVERTISEMENT

”Șoferi se caută mereu, dar nu oferă cazare, de exemplu. Știu firme care oferă și cazare șoferilor. Părerea mea, eu nu aș mai merge la Amazon fără 14.50 euro pe oră. Programul este de la 9 sau 10 până la 17 sau 18. Iar eu, fiind plătit la oră, vreau să stau mai mult. E bine să faci cam 8-9 ore pe zi, ca să ajungi la un 200 de ore pe lună”, a spus bărbatul, conform .

Românul, șofer pe o mașină electrică de ultimă generație

În clipul postat pe internet, românul de la Amazon face o prezentare și la mașina pe care o conduce. El muncește pe un vehicul Rivian. Vorbim de cea mai dotată dubă de livrări din lume, la ora actuală. , are o autonomie de peste 200 de kilometri și aproape totul e digitalizat.

ADVERTISEMENT

”E foarte tare, foarte mișto, am mers toată ziua cu ea și mai am un range de 170 de kilometri. Este produsă direct de Amazon, powered by Rivian. Are un ecran touch screen pe care poți vedea camerele, care sunt 360 de grade, în jurul mașinii. Ai toate setările aici.

Și mai este un display de bord, fără touch, pe care e afișat kilometrajul și diverse alte informații despre mașină”, spune românul, despre vehiculul pe care lucrează pentru Amazon, în Germania.