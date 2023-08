Ce salariu are un ţârcovnic în 2023. Iată câți bani primește pe lună ajutorul unui preot în biserică. Suma nu este deloc mare

Despre biserică se spune că are mulţi bani, însă nu toţi cei asociaţi liturghiilor şi altor ceremonii în cadrul lăcaşurilor de cult au parte de câştiguri. Spre exemplu, cei care cântă în strana bisericii, artunci când nu lucrează voluntar câştigă sume destul de mici.

Practic, contractul pentru cel sau cei care îl ajută pe preot cu cântatul în cadrul slujbelor religioase este unul care nu asigură un salariu fix, ci unul în funcţie de evenimente. O astfel de retribuţie nu este contabilizată la fondul de pensii al angajatului.

Acte necesare pentru a te angaja ca dascăl

Un angajat cu un contract pe o perioadă nedeterminată, cunoscut sub numele de dascăl sau ţârcovnic şi care are în fişa postului pregătirea şi conducerea corul parohial, dar şi desfăşurarea de activităţi administrative în cadrul bisericii are un salriu minim pe economie, care în momentul de faţă este de 3.000 de lei.

Leafa ar urma să crească de luna viitoare, asta deoarece de la 1 septembrie 2023 salariul minim pe economie brut ar urma să crească la suma de 3.300 de lei. În parte, această sumă se explică şi prin faptul că un cântăreț la strană intră în categoria personalului neclerical.

sunt necesare studiile medii, iar actele necesare sunta: adeverință de botez, copie după certificatul de naștere, copie după certificatul de căsătorie, copie după cartea de identitate, cazier judiciar, adeverință medicală, copie după actele de studii, proces verbal adunare parohială, cerere de angajare, recomandare preot paroh şi fișa postului, obţinută de la Protopopiat.

Sarcina principală a unui dascăl sau ţârcovnic este de a cânta alături de preot la slujbele duminicale şi cele de peste an, la botezuri, nunţi, înmormântări şi parastase.

Pe lângă această atribuţie, acesta se preocupă de îmbogăţirea repertoriului de cântări bisericeşti, dar şi de întreţinerea curățeniei în biserică şi în cimitirul parohial.

De asemenea, un țârcovnic participă alături de preot la procurarea cărţilor bisericești, iconiţelor, calendarelor religioase, a vinului, a pâinii dospite, a uleiului pentru candele şi a lumânărilor de ceară

slujbelor religioase.

Înainte de instaurarea regimului comunist în România, dascălul avea și atribuții în comunitate, ell îndeplinind în anumite cazuri și funcția de învățător sau educator în mediul rural, acolo unde nu existau cadre didactice specializate.