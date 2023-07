Ce salariu are de fapt Leo Messi în MLS! Patronul lui Inter Miami a făcut anunțul

schimbă echipa în această vară. Ajuns la final de contract cu PSG, argentinianul s-a despărţit cu scandal de parizieni. Dorit insistent de Al Hilal, cu cel mai mare salariu din istoria fotbalului, Messi a ales MLS.

Ce salariu ia de fapt Leo Messi în MLS: “Între 50 și 60 de milioane de euro”

Superstarul a anunţat că va evolua din sezonul viitor la Inter Miami. Unul dintre finanţatorii americanilor, Jonas Mas, a declarat că salariul anual al lui Messi se ridică la 50-60 de milioane de euro pe an:

“În 2019 am început să ne gândim cum îl putem aduce. Messi poate transforma MLS în unul dintre cele mai mari trei campionate din lume. Cred că va dori să își lase amprenta aici. Când se retrage, va avea un procent din acțiunile clubului.

Salariul său e cuprins între 50 și 60 de milioane de euro. A fost nevoie de trei ani, dintre care un an și jumătate foarte intens. Am avut multe conversații cu tatăl său, Jorge.

David Beckham nu a vorbit cu Leo decât despre chestiuni legate de fotbal. Contractul celor de la Apple a fost foarte important în finalizarea negocierilor”, a spus Jonas Mas.

Messi: “Dacă treaba cu Barcelona nu a ieșit, am vrut să părăsesc Europa”

a declarat într-un interviu acordat în luna iunie că a decis să joace la Inter Miami. Argentinianul a spus că revenirea la Barcelona nu se putea realiza:

”Am luat decizia că voi merge la Miami. Încă nu am închis sută la sută. Mi-e dor de unele lucruri, dar am decis să continui pe acest drum. Dacă treaba cu Barcelona nu a ieșit, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea.

Am avut oferte de la alte echipe europene, dar nici nu le-am evaluat pentru că ideea mea era să merg la Barcelona. Dacă nu a ieșit cu Barcelona, ​​m-am hotărât să merg și să-mi închei cariera în altă parte.

Vreau să trăiesc liga din Statele Unite într-un mod diferit și să mă bucur de fiecare zi mult mai mult, dar cu aceeași responsabilitate de a dori să câștig și de a face mereu lucrurile bine, dar cu mai multă liniște sufletească”, a spus Leo Messi.