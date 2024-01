Ce se întâmplă acum cu fiul Elenei Gheorghe. Artista a dezvăluit că cel mic are probleme de sănătate: „Trei zile de febră”

Viața de părinte nu este ușoară, iar Elena Gheorghe simte acest lucru din plin în ultimele zile. Fiul său, în vârstă de 12 ani, este bolnav, astfel că vedeta este destul de îngrijorată. Cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Elena Gheorghe a dezvăluit că fiul său este bolnav

Nu este ușor să fii mamă și să-ți vezi copiii bolnavi, dar tocmai prin asta trece Elena Gheorghe în ultimele zile. iar ea a împărtășit mai multe detalii

Prin intermediul rețelei de socializare, artista a explicat că băiețelul său a fost diagnosticat cu gripă, . Și chiar dacă problemele de sănătate sunt unele minore, cântăreața nu poate să nu fie îngrijorată.

„După 3 zile de febră s-a trezit cu o durere mare la gambe. Cam așa e gripa A!”, a dezvăluit Elena Gheorghe în mediul online despre starea de sănătate a fiului său. Totodată, a publicat și o imagine în care se putea observa cum arată gamba lui Nicholas.

Nu este singura vedetă cu copilul bolnav

De altfel, artista nu este singură vedetă din showbizul românesc care are copilul bolnav în această perioadă. Și

Fiica lor cea mică, Iris, a avut puseuri de febră, astfel că artistul a luat decizia de a merge cu fetița la spital. Chiar dacă a fost bucuros că cea mică nu are gripă, spre deosebire de fiul Elenei Gheorghe, dar a fost diagnosticată cu amigdalită și otită.

Prim urmare, medicul i-a prescris un tratament pe care să-l urmeze, iar Tavi Clonda s-a grăbit să meargă la farmacie pentru a cumpăra toate medicamentele necesare și speră că boala va trece curând.

„Gata, am ieșit cu Irisica. Am fost la medic și avem amigdalită acută și cu puțină otită. Și trebuie să trecem pe treabă, pe tratament. Ce să facem? Asta e, dar bine că am fost ca să știm.

Nu e viroză. Nu e gripă. Știam că nu e gripă. Așa e cu copiii. Noroc că au ieșit repede analizele. Și acum mergem acasă. Luăm și o jucărie că a fost cumințică și începem tratamentul. Mergem la farmacie”, a povestit artistul în mediul online.