Tavi Clonda și Gabriela Cristea au ajuns cu fiica cea mică la spital. Ce diagnostic a primit micuța: „Nu e gripă”

Ultimele zile nu au fost chiar ușoare pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, după ce fiica lor cea mică s-a îmbolnăvit. Iris s-a tot confruntat cu stări de rău, așa că cei doi au considerat că cel mai bine este să ceară sfatul unui medic.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au dus fiica la spital

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au dorit mult să devină părinți și , visul li s-a îndeplinit nu o dată, ci de două ori.

Acum, cei doi au două fetițe pe care le iubesc nespus. Iris și Victoria sunt prințesele familiei, iar părinții lor fac tot ce ține de ei pentru a le asigura fericirea,

Astfel că, atunci când micuțele nu se simt bine, Gabriela Cristea și Tavi suferă. Așa s-a întâmplat și în ultimele zile, pentru că Iris a dat semne de boală și a făcut febră. Astfel că, vedetele nu au mai stat pe gânduri.

Artistul a luat-o pe fiica lui și a mers la spital, pentru a afla care este problema, mai ales că varianta prin care fetița putea avea gripă a fost exclusă, căci au testat-o. „Am venit cu Iris, un pic, la doctor.

Are puseuri, când e bine, când îi apare o mică febră. O ținem așa de patru zile și nu se mai poate. Am venit să vedem, să se spună doamna doctor ce a pățit prințesa, ce are. A fost în zăpadă, a fost ok. Acum e mai bine. Hai să vedem ce spune doamna doctor cu febra asta, 37.4, 37.3, e sâcâitoare”

I-am făcut test de gripă, nu are. Să vedem acum ce teste facem. Să se facă bine fata. Să rezolvăm problema să nu mai fie bolnăvioară, să poată să meargă la grădi. Să poată să facă ce vrea ea. Promiți că ești cumințică, ca să terminăm repede, da?”, a relatat Tavi Clonda

Ce diagnostic a primit micuța

Iris a fost cuminte și chiar a primit o diplomă pentru curajul de care a dat dovadă. Iar după ce rezultatul testelor a ieșit, Tavi Clonda a aflat că fetița sa și Gabrielei Cristea are amigdalită, dar și otită, astfel că trebuie să urmeze un tratament.

„Gata, am ieșit cu Irisica. Am fost la medic și avem amigdalită acută și cu puțină otită. Și trebuie să trecem pe treabă, pe tratament. Ce să facem? Asta e, dar bine că am fost ca să știm.

Nu e viroză. Nu e gripă. Știam că nu e gripă. Așa e cu copiii. Noroc că au ieșit repede analizele. Și acum mergem acasă. Luăm și o jucărie că a fost cumințică și începem tratamentul. Mergem la farmacie”, a completat artistul.