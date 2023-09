Ce se întâmplă cu Dennis Man: „Asta mi-a transmis Parma!”

. Unul din cei mai prolifici agenți români din toate timpurile a fost la un pas să bată palma cu un club de primă ligă, însă s-a lovit chiar de refuzul celor de la Parma.

Dennis Man rămâne în Serie B

“Parma, după un gol marcat de Dennis Man cu călcâiul, am fost anunțat de către directorul general, de către noul director general, fostul director general al celor de la Club Brugge, a spus să nu mai caut”, a declarat Giovanni Becali.

Dennis Man este protagonistul celui mai scump transfer reușit de o echipă în Liga I. În sezonul 2020 – 2021, FCSB a reușit să-l vândă pe Man în Serie A contra sumei de 13 milioane de euro. Parma a băgat adânc mâna în buzunar în încercarea de a rămâne în primul eșalon al Italiei.

Din păcate pentru Parma și pentru Man, clubul a retrogradat în acel sezon, iar fosta aripă dreaptă a FCSB-ului s-a văzut nevoit să evolueze în Serie B. Acesta va fi al 3-lea an consecutiv în care Dennis Man va juca în eșalonul second al campionatului Italian de fotbal. Obiectivul în acest an este promovarea.

Parma nu a vrut să îl lase pe Man să plece

Dennis Man are 71 de partide pentru Parma atât în Serie A, cât și în Serie B. Fostul jucător al celor de la FCSB a reușit să marcheze de 11 ori și să contribuie la restructurarea echipei. .

“Să nu mai vorbesc cu nicio echipă interesată de Dennis Man, pentru nu este transferabil. În acest moment și Dennis Man și Valentin Mihăilă rămân ambii cu câte doi ani de contract, au ocazia să demonstreze ce pot intra în Serie A.

Toată situația va fi sub controlul meu și al lor pentru viitor. Dacă Parma promovează, iar ei rămân cu câte un an de contract, vă dați seama că prețurile rămân la jucători”, a completat Giovanni Becali într-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Parma este pe val în acest sezon. Echipa lui Dennis Man și a lui Valentin Mihăilă ocupă locul secund în Serie B. Parma are 10 puncte în 4 partide disputate și este neînvinsă în eșalonul secund. Formația românilor este la egalitate de puncte cu locul întâi ocupat de cei de la Catanzaro.

