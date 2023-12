Ce se întâmplă cu Djokovic și Compagno, intrați in dizgrația lui Gigi Becali: „Sută la sută!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, lider al Peluzei NORD FCSB, a anunțat că ”100%” cei doi fotbaliști vor rămâne și în playoff la echipă. Asta, în condițiile în care soarta lui Andrea Compagno, cel puțin, părea deja pecetluită mai ales că patronul Gigi Becali transmitea clar că nu mai are nevoie de fotbalist.

Ce se întâmplă cu Djokovic și Compagno, intrați in dizgrația lui Gigi Becali

"Te-aș întreba apropo de jucătorii care au lipsit acum pe final, Compagno, Djokovic, crezi că mai rămân la FCSB?", a întrebat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Răspunsul a fost, așadar, cel puțin surprinzător, pentru că e la pol opus de anunțul făcut de patronul Gigi Becali, cel care e pregătit să facă o curățenie serioasă la iarnă, în lot.

”Cu siguranță da, 100%. Eu am fost vineri la bază, pentru că prin asociația noastră Salvați Steaua avem o inițiativă pentru suporteri, am făcut de fapt un tricou semnat de toți jucătorii, să facem un concurs, am avut ocazia să-i prind pe toți trei acolo, ei n-au făcut antrenament fiind răciți. Compagno, Djokovic, Crețu, Miculescu.

Crețu a jucat răcit cu Hermannstadt, la ora asta cred eu merită să joace. Poate să se supere oricine, atitudinea și ambiția lui Crețu, nu poate să-l dea cineva afară din postul de fundaș dreapta. Pantea nu se supără, e copil cuminte”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA. Potrivit presei din Italia, pentru Andrea Compagnp ar exista un interes din partea formației de Serie B Spezia.

“O nouă țintă pentru atacul celor de la Spezia: Andrea Compagno, atacant care a jucat un rol important la FCSB în ultimele două sezoane. El are mai multe experiențe în Italia și a evoluat și în San Marino, la Tre Fiori“, au menționat jurnaliștii italieni de la Tuttob.com. Informația a fost confirmată și de calciospezia.it.

“Ne place de Andrea Compagno, atacantul italian al celor de la FCSB, care mai are contract până pe 30 iunie. El poate întări atacul celor de la Spezia. Andrea Compagno este un golgheter italian care a evoluat în ultimii doi ani la FCSB, dar a mai jucat în România și la Craiova. Are 1.97 înălțime, e un număr 9 clasic, care poate juca și cu spatele la poartă. Îi expiră contractul pe 30 iunie, iar acest lucru ar favoriza un transfer în perioada de mercato din iarnă”, menționează sursa citată.

Gigi Becali s-a plictisit de concurența din SuperLigă și acum țintește grupele Champions League. În acest sens, patronul FCSB l-a transferat pe Baba Alhassan de la Hermannstadt și pe Luis Phelipe de la Poli Iași, doi jucători care au impresionat la echipele de club. ”Așa mai aștept până în vară, iau campionatul, iar după ce jucăm în grupele Ligii Campionilor să ieșim în primăvară. Dacă vine și Baba Alhassan, nu mai iau vârf. Poate să joace și Coman vârf, Phelipe stânga și Băluță drepta”, declara Gigi Becali.

