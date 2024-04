Ce se întâmplă cu fiul regretatului Liviu Vasilică, după 20 de ani de la moartea artistului: „Vor să îmi dea umilință”

Florin, fiul celebrului Liviu Vasilică, stins din viață în luna octombrie a anului 2004, este extrem de dezamăgit de atitudinea pe care Centrul Cultural Teleorman o are față de munca sa și față de memoria tatălui său.

Cine vrea să îl umilească pe fiul lui Liviu Vasilică. Război fără sfârșit la Teleorman

În exclusivitate pentru FANATIK, Florin Vasilică dezvăluie că anumite persoane vor să îi pună piedici în cale cu orice preț, în timp ce el nu își dorește altceva decât să promoveze cultura. De altfel, de la o vreme o face pe barba lui, prin firma lui. Nu își poate pune nicio bază, spune el, în

Problemele pe care fiul lui Liviu Vasilică le semnalează nu sunt unele noi, însă pe măsură ce trece timpul, oricât ar încerca să ajute din punct de vedere cultural, îi e din ce în ce mai greu.

„Ei au bugete de peste 40 de miliarde anual și își organizează doar propriile spectacole, pentru că ei nu prea sunt ceruți în țară”

„Centrul Cultural, înființat de tata, actuala conducere și fostele conduceri nu vor să facă treabă. Au bugete enorme, își fac de cap pe aici, pe bani publici și nu se vede nimic. Centrul, dar și Ansamblul din Alexandria au fost înființate de tatăl meu. Ei au tot încercat să mă îndepărteze în ultimii 20 de ani.

Eu mi-am refăcut trupa mea, Grupul Teleormanul îl am eu, am firma mea. Eu mă ocup de promovare pe cheltuială proprie, în timp ce ei au bugete de peste 40 de miliarde anual și își organizează doar propriile spectacole, pentru că ei nu prea sunt ceruți în țară. Cheltuie banul publicului și, dacă citești la noi în presa locală care e părerea despre ei… E groaznică.

Actuala conducere și-a tot bătut joc de mine cu niște contracte de colaborare, iar acum, după trei luni de când mi-a expirat contractul cu ei s-au tot câcâit să fac un nou contract. Au venit cu niște pretenții care sunt imposibil de realizat”, a declarat Florin Vasilică, pentru FANATIK.

Întrebat care sunt acele pretenții imposibile pe care conducerea centrului cultural înființat de tatăl său le are, ne-a spus că își doresc patru materiale video de promovare pe lună, în condițiile în care de multe ori tot aceiași angajați ai instituției refuză proiecte pe care nu le organizează ei.

Florin Vasilică, pus în situații imposibile de Centrul Cultural Teleorman, înființat de tatăl său

„Ei vor patru materiale video, că eu la Centrul Cultural înființat de tata nu sunt ca și cântăreț. Eu sunt doar pe promovarea culturii teleormănene, prin materiale video și chestii din astea. Eu am producție proprie, am totul al meu. Vor patru materiale pe lună într-un județ pe care ei s-au bătut să îl deculturalizeze. N-ai unde să faci patru materiale pe lună. N-ai ce să faci.

Eu ar trebui acum să mă duc să iau alți meșteri populari, de exemplu, că e vorba de cultură tradițională, și să-i aduc aici să îi prezint ca fiind din Teleorman, pentru că ei n-au sprijinit pe nimeni. Nu mai există activitate culturală în județ, nu există!

Fiul lui Liviu Vasilică, onest: „Ce trebuie să fac? Să nasc meșteri populari?”

Fie vorba între noi, eu ce trebuie să fac? Să nasc meșteri populari, atâta timp cât nu există? Eu, uite, de exemplu și aseară, pentru ei m-am dus fără să am contract și am făcut cu un sculptor de aici, Costel Păun, că au organizat o expoziție la Turnu Măgurele. Atât de bine au organizat că n-au avut niciun vizitator, nici măcar la vernisaj și m-am dus am făcut material. Acolo unde se poate mă duc și fac, dar eu am făcut și separat de contract.

Eu am făcut pentru oraș, pentru Alexandria, eu sunt cetățean de onoare al orașului și vreau să arăt părțile bune ale orașului. Am făcut materiale cu cei care au mai venit pe la noi. Ei refuză materialele dacă vine cineva și susține un spectacol aici dacă nu sunt organizatori. Atunci chiar n-ai de unde să scoți. E ca și cum te-aș pune pe tine să mergi să faci patru materiale într-un sat amărât, vai de capul lui, fă-mi patru materiale culturale pe lună!”, a adăugat Florin Vasilică, pentru FANATIK.

„Vin cu pretenții pentru a mă îndepărta cât mai mult”

Fiul lui Liviu Vasilică crede că motivul pentru care se emit niște pretenții nefezabile este tocmai pentru a-l îndepărta de tot de instituția culturală. Asta cu toate că pentru el s-au băgat persoane importante, cu putere politică, din județ.

„Ei tot vin cu astfel de pretenții tocmai pentru a mă îndepărta cât mai mult, în condițiile în care reluarea discuțiilor mele cu Centrul Cultural s-a făcut la cererea Consiliului Județean, a senatorilor de aici. S-a știut cu politicul de aici, cu decidenții politici de aici. S-a făcut propunerea către mine tocmai pentru a-i sprijini pe ei. Doar că ei vor să îmi dea umilință mie, cum ar veni, dar nu le iese!”, a încheiat fiul lui Liviu Vasilică.