Ce se întâmplă cu Iulia Albu și iubitul ei, Mike, de Paște: ”Nu este prima oară”

Iulia Albu și Mike sunt împreună de ceva timp. Chiar și așa, se pare că ambii parteneri vor petrece sărbătorile pascale unul departe de celălalt. Asta a recunoscut chiar vedeta, care spune că are alte priorități acum.

Ce se întâmplă cu Iulia Albu și iubitul ei, Mike, de Paște

Iulia Albu și Mike trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au participat împreună și la America Express, unde fanii show-ului au putut vedea cum se înțeleg și la bine, dar și la rău.

Pentru că Paștele bate la ușă, cei de la cancan.ro au vrut să afle ce vor face vedeta și partenerul ei de sărbători. Se pare că pentru Iulia Albu, . De asemenea, vedeta e implicată și în niște proiecte.

Aceasta a dezvăluit sursei citate că a fost nevoită să rămână în București pentru niște proiecte. Totodată, Iulia Albu a subliniat faptul că nu ar fi prima oară când se întâmplă așa ceva și probabil nici ultima.

De asemenea, vedeta a mai adăugat și că prioritatea ei este Mikaela. Iar pentru că lucrurile sunt destul de complicate în acest moment, Iulia Albu a decis să nu plece nicăieri și să stea în București.

Cu cine va petrece vedeta sărbătorile

„Proiectele mele necesită prezența mea aici. Prioritatea mea este Mikaela. Nu este prima oară când se întâmplă așa. Și probabil nici ultima. Anul acesta lucrurile sunt puțin complicate. Și mă refer aici la plecatul fetei și la filmările mele, atât pentru campanii, cât și pentru proiectele TV”, a spus aceasta.

Cu cine va petrece vedeta Paștele? Iulia Albu va sta cu fiica, mama, dar și cu sora sa. Cât despre Mike, partenerul ei de viață a plecat deja, însă chiar și așa, ea ia în calcul și scenariul în care acesta s-ar putea întoarce.

Până atunci însă, masa de Paște este gata. Familia celebrului critic de modă a comandat deja pască. Se pare că Iulia Albu nu a avut suficient timp să stea în bucătărie, dar, din fericire, s-au găsit soluții.

„El deja a plecat. Poate se întoarce, mai știi? Eu oricum o să mă duc pe la mama. Am comandat deja pască și tot ce trebuie. Am de filmat campanii, nu am timp să gătesc”, a mai adăugat aceasta, pentru .