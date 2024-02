Iulia Albu și Mike, dezvăluiri de după despărțire! Cum a suportat-o la America Express și de ce i-a ”înghițit” crizele

Iulia Albu nu a dus prea multă muncă de convingere cu Mike pentru a accepta să participe alături de ea la America Express. În exclusivitate pentru FANATIK, creatoarea de bijuterii a spus că a avut o mare teamă, mai în glumă, mai în serios, să meargă cu altcineva în competiție.

Iulia Albu & Mike, forțați de împrejurări să participe la America Express

Iulia Albu ne-a mărturisit că i-a fost frică de faptul că va fi răpită, așa că a avut nevoie de un spate puternic. Cine era mai potrivit dacă nu , Mike? Tot ea ne-a spus, amuzându-se, că oricine ar fi răpit-o în țările pe care le-au străbătut s-ar fi săturat repede de ea, căci Iulia are ”talentul” de a fi destul de tăioasă și de incomodă dacă vrea.

În relație, însă, nu e deloc dificilă, cu toate că și-a asumat acest rol în spațiul public. ”Nebunia” care o caracterizează este fix ceea ce l-a atras pe Mike. Iubitul Iuliei Albu a făcut câteva declarații extrem de frumoase despre aleasa inimii sale, al cărei spirit artistic îl apreciază enorm.

„I-a fost frică să meargă fără mine”

Cum l-ai convins pe domnu’ să apară la televizor?

Iulia: – Dar ție ți se pare că a fost mai rău în seria „Get ready for disaster” de pe Instagram sau la televizor? Că eu nu știu, am dubii (râde, n. red.).

Păi, Iulia, acuma la televizor se uită mai multă lume…

– Păi, știi cum a fost? A fost o situație pe care n-a putut s-o refuze. Pur și simplu, ne-am gândit oare pe cine aș putea eu să suport două luni și cine ar putea să mă suporte pe mine două luni. Considerând toate plusurile și minusurile, am ajuns la concluzia că trebuie să ne suportăm unul pe celălalt. Era singura noastră șansă.

Mike: – Și acum îți spun eu adevărul…

Ia s-aud…

– I-a fost frică să meargă fără mine. A zis că nu merge. A zis: >. Adică, uită-te și tu în ce fel arată, pe bune! Era de răpit, cumva, nu?

Iulia Albu: – Eram de răpit, într-adevăr, dar eram și de adus înapoi după vreo două ore, cred eu!

Duracellul Iulia Albu l-a impresionat pe Mike: „Nu am mai văzut-o așa niciodată”

Ce ați aflat despre voi în America Express? V-a ajutat relația sau v-a încurcat mai mult?

Mike: – Măi, eu am învățat că am un fitil mai scurt decât credeam că-l am. Iulia a învățat să se dea jos din pat la cinci dimineața în trei secunde. De fapt, la cinci și jumătate. La cinci nu prea, de obicei. A învățat să se machieze foarte repede, să se îmbrace foarte repede, să mănânce foarte repede, să nu se oprească toată ziua. A fost un fel de Duracell. Nu am mai văzut-o așa niciodată.

Iulia Albu: – Oricum, n-a fost America Express. A fost un fel de Survivor altoit pe America Express.

Mike: – Orice m-aș fi gândit că poate face Iulia, nu m-am gândit niciodată la ce am văzut că a putut la America Express.

Cuplul preferă să sărbătorească de Dragobete, nu și de Sfântul Valentin: „Am auzit că oamenii se adună și-și împletesc codițe. Nu facem asta”

O știm pe Iulia că are păreri incomode. Cât de incomodă e în relație?

Mike: – Nu e deloc! Absolut deloc. Niciodată nu a fost. Ea, cu partea ei artistică și nebună, să spun așa, e ceea ce mă atrage. Eu o iubesc tocmai pentru partea asta. Nu cred că sunt mulți oameni care au ce găsești în caracterul ei. Pe mine chiar asta mă atrage la Iulia. Este inedită și nu o pot schimba.

Se apropie Ziua Îndrăgostiților. O sărbătoriți sau sunteți pe traditional, cu Dragobetele?

Iulia Albu: – O să facem ceva de Dragobete, da, noi suntem pe tradițional, ne place românește. O să facem ceva și de Valentine’s Day, dar nu ce se face de obicei. Adică am auzit că oamenii se adună și-și împletesc codițe. Nu facem asta. De Dragobete o să facem ceva foarte drăguț, care nu se poate spune. Vom pleca într-o vacanță, cred că acum vom pleca în Barcelona, parcă, pe urmele lui Gaudi!