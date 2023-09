Ce se întâmplă cu Magda Ciumac. Fosta soție a lui Tolea Ciumac are probleme de sănătate: ”Am apelat și la medici din străinătate”

Magda Ciumac, fosta soție a luptătorului Tolea Ciumac și cea care apărea aproape în fiecare zi la OTV, în urmă cu două decenii, are probleme de sănătate. Crede că va ajunge pe masa de operație din cauza afecțiunii de care suferă și pentru care urmează tratament.

Ce probleme de sănătate are Magda Ciumac

Cu toate că a apelat la o metodă de tratament, Magda Ciumac a mărturisit admiratorilor că nu simte nicio îmbunătățire. Nu-i vine să creadă prin ce trece și speră să găsească o cale de vindecare, durerile fiind din ce în ce mai mari.

ADVERTISEMENT

Magda Ciumac are de luni buni probleme la coloana cervicală și la unul dintre omoplați. Face eforturi de multe ori să nu-și arate afecțiunea, dar cu greu reușește. Acestea, în condițiile în care s-a prezentat la o mulțime de medici, inclusiv la doctori de peste hotare.

Magda Ciumac: ”E foarte posibil să nu pot scăpa de operație”

Femeia ține legătură cu niște specialiști, care i-au sugerat schimbarea tratamentului. Dacă nici acesta nu va funcționa așa cum se așteaptă, încât să nu mai aibă dureri, Magda Ciumac nu are decât să se lase pe mâinile medicilor, pentru a fi operată.

ADVERTISEMENT

”De câteva luni bune mă confrunt cu niște probleme serioase la coloana cervicală și la unul dintre omoplați. Nu mi-e încă clar cum am ajuns la situația asta, cum și unde am greșit de am ajuns să strâng din dinți când ies pe stradă, încercând să merg cât mai dreaptă posibil! Am trecut deja printr-un prim tratament în încercarea de a-mi ameliora situația, dar fără mare folos.

Am apelat și la medici români, dar și din străinătate. În prezent, am decis împreună cu specialiștii cu care colaborez să schimbăm tratamentul. Ca atare, am parte de alte medicamente și-mi doresc ca efectele să le resimt cât mai curând. Nu vreau ca cineva să înțeleagă că mă plâng! Nici pomeneală! Și spun asta deși sunt conștientă că e foarte posibil să nu pot scăpa până la urmă de operație ”, a transmis Magda Ciumac pentru

ADVERTISEMENT

Magda Ciumac încearcă să facă față situației, gândindu-se la problema gravă de sănătate care i-a luat mama, cancerul. Femeia a suportat chinuri dure și s-a luptat cât a putut cu ele. ”A rămas demnă până la sfârșit. De la ea știu că doar moartea nu-ți oferă soluții”, a subliniat Magda Ciumac despre cea care i-a dat naștere.

Magda Ciumac a devenit cunoscută românilor după ce . A adus audiență prin dansurile pe mese sau prin diferite secvențe cu fostul soț, Tolea Ciumac.

Din povestea de dragoste a Magdei Ciumac alături de Tolea Ciumac a rezultat un copil, mai exact, un băiat pe nume Alexander. . În momentul de față, Magda Ciumac are o relație cu un bărbat din Italia.