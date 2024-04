Ce se întâmplă cu Naomy, una dintre cele mai controversate apariții din showbiz. Vedeta ar fi în comă: “Se luptă între viață și moarte”

Naomy, una dintre cele mai controversate apariții din showbiz, ar fi în comă la un spital din străinătate. O persoană apropiată de vedetă a oferit câteva detalii despre starea acesteia.

Naomy, una dintre cele mai controversate apariții din showbiz, ar fi în comă. Vedeta, probleme grave de sănătate

Naomy, o apariție ce a stârnit multe controverse cu mai bine de un deceniu în urmă, . Cântăreața transgender ar fi în comă, iar veștile nu sunt prea bune.

ADVERTISEMENT

Antonela, o persoană apropiată de Naomy, a spus că aceasta se află în stare gravă la spital în Dortmund, Germania. Deocamdată, nu se știe care este cauza, însă vedeta se luptă între viață și moarte.

“Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine”, a spus aceasta, potrivit .

ADVERTISEMENT

Antonela a mai spus că a vorbit recent cu Naomy și speră ca totul să fie bine. Aceasta a stabilit o întâlnire cu vedeta, însă legătura s-a întrerupt.

De altfel, Naomy nu ar fi dat semne că se confruntă cu , însă Antonela crede că toate momentele grele pe care le-a traversat de-a lungul timpului au avut un impact asupra cântăreței.

ADVERTISEMENT

“Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea.

Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent.

ADVERTISEMENT

Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice”, a mai declarat Antonela.

Naomy a participat la Eurovision 2015, dar a fost eliminată din finală

În 2015, Naomy a participat la Selecția Națională Eurovision, dar nu a trecut de preselecții. A participat la concursul muzical și în 2014, atunci când a obținut locul 15.

Eșecul din 2015 a fost un moment greu pentru vedetă. În perioada septembrie 2014 – februarie 2015, a încercat să-și ia viața din cauza ghinioanelor din viața profesională, dar și personală.

“De patru nopţi nu dorm. M-am pregătit şi nu am trecut de preselecţii. Al meu mă bătea la cap să încerc din nou la Eurovision. Eu nu am vrut iniţial, dar am încercat pentru că îşi dorea să mă vadă.

Nu este uşor să înveţi un text în engleză, nu e uşor să faci muzică. Port vina faptului pentru că nu am fost atentă şi nu m-am pregătit din timp.

Nu mă mai interesează, sunt nişte comunişti. Horia Moculescu şi Ionel Tudor aşa sunt pentru că 37 de ani eu am crescut sub ei”, a spus Naomy la Antena Stars, după ce a pierdut șansa de a participa la finala Eurovision.