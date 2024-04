Clipe de coșmar pentru Mellina, vedetă de la Survivor România! La un pas de moarte din cauza unei boli cumplite

Mellina, fostă concurentă la Survivor România, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, la câte kilograme a ajuns în perioada luptei cu anxietatea și depresia. Vedeta a ajuns de-a dreptul scheletică și acum, după luni de bătălie continuă, se simte mult mai bine.

Mellina, fostă concurentă la Survivor România, a ajuns piele și os. Avea puțin peste 40 de kilograme

Mellina spune că arată și ea ca un om normal și și-a recuperat din sănătatea pe care se temea că o va pierde. la Survivor România, în sezonul al doilea, cel difuzat de , a ajuns de nerecunoscut după ce o afecțiune misterioasă a început să-i dea bătăi de cap.

Cântăreața, care va lansa luni, 15 aprilie, melodia „Un pahar de rom”, în colaborare cu Whats Up, imagini tulburătoare cu ea, în care era doar piele și os. FANATIK a aflat de la artistă cât de mult a slăbit și câte kilograme are acum.

Mellina (1,62 metri) avea 42 de kilograme în clipul în care i se pot număra coastele. După un tratament atent urmat, vedeta a reușit să ajungă la 49-50 de kilograme. Despre problemele ei medicale, unele poate cauzate de condițiile pe care le-a trăit în jungla din Republica Dominicană, la Survivor, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu am un diagnostic concret”

„Încă nu am un diagnostic concret. Diagnosticul ar fi, cumva, de afecțiune inflamatorie pelvină. Tratamentul pe care îl iau relaxant muscular pentru vezică hiperactivă, se pare că ăsta m-a ajutat.

Mulți m-au întrebat dacă are legătură cu faptul că am fost la Survivor, unde m-am dereglat hormonal, unde nu am avut menstruație timp de trei luni și jumătate… Acum, nu știu. Eu și în trecut am avut episoade de infecții urinare, într-adevăr, nu atât de grave, care s-au tratat cu un simplu antibiotic.

Acum, nu știu dacă a devenit mai sensibil corpul meu după această experiență, pe care mi-am dorit-o, de altfel, foarte mult. Am făcut-o asumat, deci asta nu pot să știu…

Cu siguranță sunt foarte mulți factori care declanșează o acțiune de orice natură. Infecția asta urinară mi-a declanșat o stare de anxietate continuă, atacuri de panică, a venit cu o depresie.

„Am ajuns la un moment de disperare”

Am ajuns la un moment de disperare și mi-am spus toată povestea pe rețelele de socializare și au venit mulți oameni la mine care mi-au spus că și ei au trecut prin acest lucru și n-ar fi avut curaj să-mi spună, de frica stigmatizării, că o să zică lumea că-s nebuni și toate cele.

Cred că și corpul, și capul sunt același lucru, un tot unitar și e bine să ne tratăm. Dacă treceți prin ceva nasol, trageți de voi și nu vă lăsați!”, a declarat Mellina, pentru FANATIK.

Șatena a mai spus că mânca alimente pasate, la fel ca nepoata ei de un an și jumătate pentru a se menține cât de cât pe linia de plutire. De altfel, cântăreața care a fost printre Războinicii Survivor, simțea că nu mai are de ce să trăiască.

„Din cauza anxietății, corpul meu nu mai era interesat de mâncare. Pe mine întotdeauna, între ghilimele, mă alerga un urs și atunci nu mai puteam să mănânc deloc. Am fost foarte slabă.

Mâncam banane, pentru că nu prea au gust și atunci puteam să le mănânc și mâncarea pasată a nepoatei mele de un an și jumătate, că eu m-am mutat cu ai mei și o mai lăsa pe nepoata sora mea la mama noastră.

Mâncam împreună cu ea: ea o lingură, eu o lingură. Așa am trăit două luni. Eram conștientă că trebuia să bag ceva în stomac să nu dau în altele. Plus că știam că are nevoie corpul meu de nutrienți. Evident, am început să iau vitamine. Astăzi, arăt ca un om sănătos”, a încheiat Mellina, contactată de FANATIK.