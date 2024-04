Ce se întâmplă cu românii care au muncit în străinătate. Cum se va aplica formula de calcul a pensiei

În cadrul , o excepţie aduce o problemă pentru românii cu ani de muncă peste hotare, aceştia fiind excluşi de la beneficiile acordate pentru anii de vechime în străinătate. Legislatorii se pregătesc să remedieze situaţia în ultima fază a procesului legislativ.

Noile calcule pentru românii care au muncit în străinătate

din 2024 stabileşte un stagiu minim de cotizare de 15 ani în România, însă apar anumite subtilităţi în situaţiile de boală sau în cazul cotizării în alte sisteme de pensii decât cel naţional.

Senatul a primit o propunere legislativă pentru a modifica articolul 85 alineatul (4) din Legea nr.360/2023 referitoare la sistemul public de pensii.

Legea actuală a pensiilor din România, în special Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2024, introduce un stimulent pentru activitatea prelungită, recompensând orice perioadă de cotizare mai mare de 25 de ani. Conform articolului 85 alineatul (3) al legii, pentru fiecare an de cotizare efectuat peste 25 de ani se acordă un anumit număr de puncte de stabilitate:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

În cazul stabilirii pensiei comunitare pentru cetăţenii care au cotizat şi în alte state membre ale Uniunii Europene, noua lege a pensiilor publice prezintă o lacună legislativă privind acordarea punctelor de stabilitate.

Ce prevederi are legea pentru românii care au muncit în Diaspora

Aceste puncte de stabilitate încurajează angajarea activă, participarea pe piața forței de muncă și constituie un beneficiu acordat celor care au lucrat peste 25 de ani. Situația ar putea duce la o discrepanță în tratamentul cetățenilor care au muncit în alte țări europene în comparație cu cei care și-au dedicat întreaga carieră în România, conform justificării proiectului.

De asemenea, la determinarea punctelor de stabilitate, se iau în considerare și perioadele lucrate sau recunoscute ca atare în alte țări, conform legislației și regulamentelor europene sau a acordurilor bilaterale referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială. Această modificare va asigura că toți cetățenii care au muncit în străinătate beneficiază de aceleași drepturi în ceea ce privește calculul pensiilor.

Potrivit , directorul Casei de Pensii asigură că românii nu au motive de îngrijorare, atâta timp cât au desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale.

„Cu siguranță perioada pe care a lucrat-o în altă țară se cumulează cu perioada lucrată în România. (..) Dacă a realizat 15 ani în România și încă 10 ani în Italia, pe decizia de pensionare va scrie 25 de ani, dar fiecare țară va plăti pensia pe contributivitatea pentru anii lucrați în fiecare țară. România va plăti pentru cei 15 ani pensie, iar Italia pentru cei 10 ani. Puncte de stabilitate va primi doar pentru perioada de stagiu de cotizare realizată în România”, a spus președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu.